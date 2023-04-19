20 апреля
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Жизнь

Первая сакура в этом году расцвела в московском саду

Растение распустилось в ботаническом саду МГУ, сообщают «Известия».

В горах Алтая зацвел маральник.
В горах Алтая зацвел маральник.
Вета Казина.

Речь идет о сахалинской вишне или вишне Саржента. Сотрудники сада также отметили, что скоро распустится сакура из Японии.

Вишня Саржента растет в Японии, Корее и на Сахалине. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 метров.

Кроме того, в ботаническом саду растет еще два вида сакуры — вишня курильская и пильчатая.

«Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее красивое цветение компенсирует отсутствие съедобных плодов», — добавили сотрудники сада.

Ранее сотрудники парков показали, как алтайские заповедники переживают апрельскую зиму.

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