Первая в мире собачья почта появилась в России

Полностью набор, отдельно конверт или почтовую карточку можно приобрести онлайн.

Собака-почтальон отнесет все в ближайшее отделение Почты России, и там открытку или конверт с письмом отправят по адресу, который человек указал при оформлении заказа. Таков алгоритм работы сервиса, рассказала основатель Музея собаки Марина Елькина.

Почтальоном может стать любой пес, чей хозяин готов принять участие в такой акции. Для этого нужно просто позвонить в музей и договориться, пишет «Мослента».

К специально к открытию собачьей почты выпустили эксклюзивный штемпель, напечатали ограниченный тираж конвертов, открыток и коллекционных марок. Одна из них — деревянная 3Д-марка-виньетка номиналом «5 косточек», к ней прилагается сертификат.

Между тем алтайские археологи создадут музей под открытым небом с полным погружением в быт древних людей.