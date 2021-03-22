Первая заболевшая ковидом на Алтае рассказала о травле и как ей теперь живется

Жительница Барнаула, ставшая первой заболевшей коронавирусом в Алтайском крае, спустя год рассказала « КП-Барнаул », с чем ей пришлось столкнуться в те дни.

Напомним, 29 марта 2020 года в Алтайском крае зафиксировали первый подтвержденный случай заражения — женщина, вернувшаяся в Барнаул после отдыха в Доминиканской Республике.

Тогда семья 39-летней Катерины пережила настоящую травлю. Персональные данные женщины оказались в открытом доступе.

«У следователя сегодня огромная папка по этому делу, но виновных так и не нашли, и вряд ли найдут. Мне недавно даже предлагали забрать заявление, но я не стала», — рассказала Катерина.

В медицинском документе, просочившимся в соцсети, сообщалось, что женщина отказывалась от госпитализации. Эту справку она назвала «полным бредом».

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«Присылали на телефон грязные сплетни про то, что у мужа есть беременная любовница, и он заразил ее и якобы лежит эта женщина в той же больнице. Живем мы более двадцати лет с мужем, но, как говорится, „доверяй, но проверяй“. Говорю со смехом: „Хоть фото дочки покажи“. При этом в госпитале действительно лежала женщина, родившая сына. Эта многодетная мама находилась там со своим мужем. Про сына нашего писали, что он ходит по городу и всех заражает, хотя парень в это время служил в армии», — вспомнила Катерина.

Спустя год, отметила она, когда коронавирусом переболел чуть ли не каждый третий, от случившейся с ней истории — уже смешно.

За это время в семье Катерины переболели пневмонией ее мама и две тети. Причем мама болела тяжело, но у нее ковид не диагностировали, она лечилась дома.

По словам женщины, сама она за прошедший год простудой не болела, прививки ставить с мужем не собирается. Маску надевает в магазине и удивляется двойным стандартам, «когда в кафе все без масок танцуют».