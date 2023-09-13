Первая женщина, которая покорила камень на Алтае скончалась

Людмила родилась 5 июня 1937 г. в Грозном. С детства она любила рисовать, занималась скульптурой во Дворце пионеров, и ее работы экспонировались на выставках детского творчества.

В декабре 1962 года Рублева переехала в Барнаул, и с августа 1963 года она стала работать в Алтайском отделении художественного фонда РСФСР.

На Алтае Людмила Викторовна Рублева была единственной женщиной-скульптором.

«Теперь даже не могу мыслить себя без глины, без дерева… Все это оживает в руках, превращаясь в задуманный образ… я люблю свою профессию, и люблю с каждым годом все сильнее и сильнее», – говорила Людмила.