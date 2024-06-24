Первым урожаем белых грибов хвастаются жители Новосибирской области. Фото

Пока урожаи небольшие, но даже единичная находка радует грибников. Ведь сезон белых грибов только начинается.
Ранее гриб с неожиданным вкусом обнаружили жители Алтайского края.
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Любители тихой охоты продолжают находить грибные места и делиться результатами, сообщает «Грибы и грибные места Новосибирск».
Пока урожаи небольшие, но даже единичная находка радует грибников. Ведь сезон белых грибов только начинается.
Ранее гриб с неожиданным вкусом обнаружили жители Алтайского края.
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