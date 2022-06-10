10 июня
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Жизнь

Первый автомост между Россией и Китаем открыли в Благовещенске

По международному автомобильному мосту через реку Амур открыли грузовое движение, которое свяжет Россию и Китай, сообщает РИА Новости.

Открытие моста Благовещенск - Хэйхэ.
Открытие моста Благовещенск - Хэйхэ.
кадр из видео.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск-Хэйхэ станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая», — отметил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Стоимость работ составила 19 миллиардов рублей. Длина моста — 1 080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части — 11 метров. Сам мост от пролета до пролета — 18,2 метра.

Общая протяженность мостового перехода — порядка 20 километров. Сюда входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России.

По словам полпреда в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. Трутнев напомнил, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Он также выразил благодарность всем, «благодаря кому этот мост состоялся».

«Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле», — добавил Савельев.

По мнению заместителя премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, «открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия».

«Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества», — сказал заместитель премьера.

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