Первый осенний снег пошел на Алтае

«Семинский перевал встретил нас снежком, почти зимней свежестью и видом заснеженных вершин!» — пишут туристы и местные жители в Instagram и делятся фото и видео.

Справедливости ради, сентябрьский снег не первый после зимы в этом году на Семинском перевале. Например, снежные хлопья пролетали еще 6 июня, а также на майские праздники. Для этой территории такое не редкость.

В Алтайском крае синоптики тоже обещают «зимние» осадки. По данным краевого ЦГМС, мокрый снег возможен уже в ближайшие дни. В некоторых районах температура может опуститься до -5 градусов.