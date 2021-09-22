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Жизнь

Первый осенний снег пошел на Алтае

На Семинском перевале 21 сентября большими хлопьями выпал снег. Фото и видео опубликовали в соцсетях.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

«Семинский перевал встретил нас снежком, почти зимней свежестью и видом заснеженных вершин!» — пишут туристы и местные жители в Instagram и делятся фото и видео.

Справедливости ради, сентябрьский снег не первый после зимы в этом году на Семинском перевале. Например, снежные хлопья пролетали еще 6 июня, а также на майские праздники. Для этой территории такое не редкость.

В Алтайском крае синоптики тоже обещают «зимние» осадки. По данным краевого ЦГМС, мокрый снег возможен уже в ближайшие дни. В некоторых районах температура может опуститься до -5 градусов.

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