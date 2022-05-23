23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Первый в Аргентине возможный случай обезьяньей оспы нашли у человека

Аргентинские специалисты проверяют первый возможный случай заражения оспой обезьян в стране, пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Медики. Лаборатория. Здоровье.
Медики. Лаборатория. Здоровье.
CC0

В Буэнос-Айресе сообщили о пациенте, у которого, вероятно, оспа обезьян. Заболевание пока не было подтверждено, говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, заболевший житель обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где он находился с 28 апреля по 16 мая.

Пациент в целом чувствует себя хорошо, он изолирован и получает лечение. Специалисты ожидают результаты анализов.

Обезьянья оспа — вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Прививки против нее нет, но распространение заболевания можно контролировать.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость