Первый в Аргентине возможный случай обезьяньей оспы нашли у человека

В Буэнос-Айресе сообщили о пациенте, у которого, вероятно, оспа обезьян. Заболевание пока не было подтверждено, говорится в сообщении минздрава.
По данным ведомства, заболевший житель обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где он находился с 28 апреля по 16 мая.
Пациент в целом чувствует себя хорошо, он изолирован и получает лечение. Специалисты ожидают результаты анализов.
Обезьянья оспа — вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Прививки против нее нет, но распространение заболевания можно контролировать.