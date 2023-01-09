Первый в 2023 году дождь прошел на Телецком озере

Первый в 2023 году дождь прошел в ночь перед Рождеством в Алтайском заповеднике, в окрестностях Телецкого озера. Видео того, как капли красиво барабанят по зеркальной поверхности воды, опубликовала пресс-служба заповедника.

Специалисты заповедника объяснили, что погода на Телецком озере значительно отличается от остальной погоды на Алтае. Это связано с рельефом местности, большой поверхностью водного зеркала и активным перемещением воздушных масс по долине.

Так средняя температура воздуха на Телецком озере в январе составляет -8,4 градуса. А с начала 2023 года стремительный ветер дует со стороны южной части озера, где расположен самый теплый район Западной и Центральной Сибири.

«Погода в канун Рождества преподнесла сюрприз — январский дождь, который стучал по крышам несколько часов, а термометр показывал +1 градус», — рассказали в пресс-службе.

Ранее на видео попало другое погодное явление — морозный шторм. Прошел он там же, на Телецком озере.