Снежные рулетики. Уникальное природное явление заметили на Алтае

Редкое природное явление заметили в селе Урлу-Аспак (Республика Алтай). Ветер скатал снег в идеальные снежные цилиндры или «рулетики». Об этом сообщает Telegram-канал «Куся и Буба на Алтае».

Автор Telegram-канала «Куся и Буба на Алтае» стала свидетельницей уникального природного явления, когда выгуливала своих собак, Бубу и Тару. Множество аккуратных снежных цилиндров лежало на поляне в Урлу-Аспаке.

Такие снежные «рулетики» образовались из-за порывов ветра. Он гнал только что выпавший снег по поляне и скатал их в цилиндры.

«Следов людей или животных рядом не было. Застали, как ветер катит несколько цилиндров», — рассказывает автор канала.

Такое явление очень редкое потому, что для создания «рулетиков» требуются особые условия. По словам ученых, необходимы сильный ветер, идеально ровная поверхность и липкий снег. Созданию цилиндров могут помешать даже тонкие стебельки травы.