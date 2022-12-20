20 декабря
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Жизнь

Снежные рулетики. Уникальное природное явление заметили на Алтае

Редкое природное явление заметили в селе Урлу-Аспак (Республика Алтай). Ветер скатал снег в идеальные снежные цилиндры или «рулетики». Об этом сообщает Telegram-канал «Куся и Буба на Алтае».

Снежные цилиндры
Снежные цилиндры
Telegram-канал "Куся и Боба на Алтае"

Автор Telegram-канала «Куся и Буба на Алтае» стала свидетельницей уникального природного явления, когда выгуливала своих собак, Бубу и Тару. Множество аккуратных снежных цилиндров лежало на поляне в Урлу-Аспаке.

Такие снежные «рулетики» образовались из-за порывов ветра. Он гнал только что выпавший снег по поляне и скатал их в цилиндры.

«Следов людей или животных рядом не было. Застали, как ветер катит несколько цилиндров», — рассказывает автор канала.

Такое явление очень редкое потому, что для создания «рулетиков» требуются особые условия. По словам ученых, необходимы сильный ветер, идеально ровная поверхность и липкий снег. Созданию цилиндров могут помешать даже тонкие стебельки травы.

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