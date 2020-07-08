Первый в мире золотой отель открылся во Вьетнаме

Позолоченной кафельной плиткой отделан и бассейн на крыше здания. Сантехника, посуда и мебель с золотыми элементами.
На декор Dolce Hanoi Golden Lake ушло около тонны драгоценного металла.
На сегодняшний день это самый роскошный отель в мире. При этом стоимость номеров вполне сопоставима с другими отелями класса-люкс и составляет в среднем около 250 долларов за сутки, пишет mail.ru.
На создание отеля ушло 11 лет.
Украли унитаз
В сентябре 2019-го из семейной резиденции Черчиллей в Оксфордшире украли золотой унитаз стоимостью 6 млн долларов.
Сантехническое сооружение из 18-каратного золота работы итальянского скульптора Маурицио Каттелана был частью экспозиции Бленхеймского дворца.
Произведение искусства под названием «Америка» было подключено к канализации и функционировало в полном объеме. Подозреваемого задержали.
Кража экспоната привела к подтоплению, рассказал управляющий дворца.