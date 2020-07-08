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8 июля
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Жизнь

Первый в мире золотой отель открылся во Вьетнаме

В Ханое открылся первый мире золотой отель Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом.

Унитаз за 5 млн долларов.
Унитаз за 5 млн долларов.
dailybest.me

Позолоченной кафельной плиткой отделан и бассейн на крыше здания. Сантехника, посуда и мебель с золотыми элементами.

На декор Dolce Hanoi Golden Lake ушло около тонны драгоценного металла.

На сегодняшний день это самый роскошный отель в мире. При этом стоимость номеров вполне сопоставима с другими отелями класса-люкс и составляет в среднем около 250 долларов за сутки, пишет mail.ru.

На создание отеля ушло 11 лет.

Украли унитаз

В сентябре 2019-го из семейной резиденции Черчиллей в Оксфордшире украли золотой унитаз стоимостью 6 млн долларов.

Сантехническое сооружение из 18-каратного золота работы итальянского скульптора Маурицио Каттелана был частью экспозиции Бленхеймского дворца.

Произведение искусства под названием «Америка» было подключено к канализации и функционировало в полном объеме. Подозреваемого задержали.

Кража экспоната привела к подтоплению, рассказал управляющий дворца.

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