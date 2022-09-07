Первое в России собачье кафе закрывается, а его постояльцам ищут новый дом

Dog House хотят закрыть 25 сентября. Это было первое кафе такого формата в России, без аналогов по Сибири.

Оно просуществовало 5 лет, за это время организаторы пристроили 52 собаки.

Владельцы кафе объяснили, что закрывают «собачий дом» из-за трудностей с поиском песиков.

«Если серьезно, то действительно стало сложно находить будущих жителей (раньше были целые очереди). А гостям приходится ждать больше месяца, пока мы найдем замену, чтобы забрать собаку. Жители обязательно должны меняться, иначе они просто устанут от внимания гостей», — уточнили они.