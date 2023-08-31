Пешеходы выступают против электросамокатов

Обсуждая эти происшествия в социальных сетях, барнаульцы выступают против электросамокатов и предлагают их запретить, как во Франции.

Только вчера написал, что нужно запрещать прокат электросамокатов, потому что они угрожают и автомобилистам, и пешеходам. И вот свежий пример, который говорит о том, что это нужно делать немедленно.

Вечером 30 августа у центрального входа в ТЦ «Арена» парень на самокате сбил пятилетнюю девочку. Ребенка пришлось доставить в больницу и оказывать помощь.

Barnaul 22 сообщает, что парень скрылся с места происшествия, сейчас его ищут. Разве таким безответственным людям можно давать технику, которая может нанести вред окружающим? Мне могут возразить: это исключение. Нет! Далеко не исключение. Почитайте соцсети: люди сплошь и рядом жалуются на самокатчиков, большинство из которых катается просто ради развлечения.

Вывод: прокат электросамокатов нужно запрещать! ЛДПР займется этим вопросом.