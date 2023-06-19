19 июня
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Жизнь

Песики - мокрые носики. Фото самых милых посетителей фестиваля "Мясной замес"

На фестивале «Мясной замес» оказалось немало собак. Хорошие мальчики купались в реке, смотрели печальными глазами на хозяев, выпрашивая кусочек, и показывали корреспонденту altapress.ru языки. Теперь и вы их увидите.

Собаки на "Мясном замесе".
Собаки на "Мясном замесе".
Екатерина Карзова

Внимание: вас только что понюхали.

Как прошел самый сочный алтайский гастрофестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени altapress.ru рассказал здесь.

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