Песики - мокрые носики. Фото самых милых посетителей фестиваля "Мясной замес"

Внимание: вас только что понюхали.
Как прошел самый сочный алтайский гастрофестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени altapress.ru рассказал здесь.
На фестивале «Мясной замес» оказалось немало собак. Хорошие мальчики купались в реке, смотрели печальными глазами на хозяев, выпрашивая кусочек, и показывали корреспонденту altapress.ru языки. Теперь и вы их увидите.
Внимание: вас только что понюхали.
Как прошел самый сочный алтайский гастрофестиваль и кулинарное шоу в режиме реального времени altapress.ru рассказал здесь.
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