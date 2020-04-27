Песков дал россиянам два месяца на забывание всех тягот из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью « Аргументам и фактам » заявил, что россияне вскоре не вспомнят трудности, с которыми они столкнулись во время самоизоляции.

Песков ответил на вопрос, как изменится жизнь россиян после коронавируса и поменяется ли как-нибудь система ценностей у людей и государства.

«Вы знаете, человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня», — отметил он.

По его словам, где-то в первый месяц лета станет полегче. Именно тогда начнут забываться все трудности.

«Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил <…> Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», — уточнил Песков.

Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции. Скрин видео YouTube.

При этом, по его словам, государство уже сейчас помогает гражданам, и все это прекрасно видят.

Однако еще какое-то время придется эту помощь контролировать, поскольку где-то «могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей».

Напомним, ранее депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов при помощи картинок рассказал о мерах поддержки, о которых жители России не знают.

Ранее сообщалось, что россиян ждут новые правила жизни даже после снятия самоизоляции. А сам режим могут продлить до 11 мая.