Песков пообещал передать Путину просьбу подростка о награде для многодетной мамы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал передать Владимиру Путину просьбу подростка о личном вручении его маме награды «Материнская слава», сообщает РИА «Новости» .

21 мая Песков посетил марафон «Новое знание». Присутствовавший на мероприятии подросток рассказал, что он из многодетной семьи.

Парень отметил, что у него пятеро младших братьев и две сестры — за такую большую семью его маму вскоре наградят орденом «Материнская слава».

Песков подчеркнул, что такая семья — это гордость страны. В ответ подросток попросил, чтобы награду вручил лично Путин.

«Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но у нас будет день семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы», — пообещал Песков.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих 10 и более несовершеннолетних детей.