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Жизнь

Песков пообещал передать Путину просьбу подростка о награде для многодетной мамы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал передать Владимиру Путину просьбу подростка о личном вручении его маме награды «Материнская слава», сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

21 мая Песков посетил марафон «Новое знание». Присутствовавший на мероприятии подросток рассказал, что он из многодетной семьи.

Парень отметил, что у него пятеро младших братьев и две сестры — за такую большую семью его маму вскоре наградят орденом «Материнская слава».

Песков подчеркнул, что такая семья — это гордость страны. В ответ подросток попросил, чтобы награду вручил лично Путин.

«Мы обязательно передадим президенту. Вы знаете, что, к сожалению, продолжают действовать какие-то ковидные ограничения. Но у нас будет день семьи, вы знаете. Так или иначе, мы попросим президента отметить это награждение вашей мамы», — пообещал Песков.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае насчитывается 26 семей, воспитывающих 10 и более несовершеннолетних детей.

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