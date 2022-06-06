Пилюля от цифровой депрессии. Какие способы нашли SMM-специалисты для продвижения бизнеса в соцсетях

Facebook и Instagram были успешными площадками, на которых рождались и умирали бизнес-проекты, а SMM-специалисты верили, что они никогда не останутся без работы. В марте 2022 года ресурсы признали экстремистскими на территории России. Altapress.ru узнал у экспертов, можно ли сейчас за вложенную в эти соцсети «копейку» заработать вполне себе настоящий миллион.

Эвелина Келлер. Предоставлено Altapress.ru.

Твердая и мягкая ниша

На данный момент у барнаульского SMM-специалиста Эвелины Келлер на попечении несколько проектов: психотерапия, нутрициология и инвестиции в криптовалюту. Все они находятся в разных нишах, и к каждому нужен особый подход.

«Мягкая ниша — скорее, авторские/экспертные публикации. Спрос на них, в принципе, еще не настолько сильно удовлетворен, как в твердых нишах. Авторство в большинстве своем уникально и многомерно.

Твердая ниша посвящена непосредственно бизнесу. Работа здесь куда сложнее. Есть какие-то свои скрипты правил, бренды, личности, товары, поэтому на таком рынке важна аутентичность.

Там отлично работает узкое нишевание. Если вы действительно классный специалист и способны сделать хорошее УТП (уникальное торговое предложение), от которого не смогут отказаться, — это большой бонус к доверию и узнаваемости». — поделилась Эвелина.

Остались самые преданные

Значительный процент пользовательской активности в Instagram сократился.

Но теперь продвижение аккаунтов стало интереснее, SMM-комьюнити переместилось в другие платформы: Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», RUtube, «Яндекс.Дзен». Каждый занял платформу соответствующую целевой аудитории.

Эвелина Келлер,

SMM-специалист:

SMM-специалист по-прежнему работает на просторах Instagram — показывает, что «жизнь на Марсе есть». Продолжаем развиваться и на других площадках, общаться с аудиторией и быть актуальными в своих направлениях. Instagram — это про визуальную картинку. В Telegram, «ВКонтакте», RUtube, «Яндекс. Дзене» — осознанная работа с текстом, владение именно мастерством работы с информацией и умение выделять интересное, цепкое и актуальное для аудитории на сегодня. В Instagram алгоритмы чуть другие, там тоже максимально актуальная информации, но в дополнении это — больше про эстетичную составляющую, как я уточнила выше.

Эвелина Келлер. Предоставлено Altapress.ru.

Факт Количество пользователей Instagram в России в марте снизилось на 16%. С 39 млн до 34 млн.

Однако с аудиторией в Instagram работать пока можно.

«Подписчики, заинтересованные контентом, остались. И даже выросло качество аудитории. Возьмем, к примеру, блог с одной тысячей подписчиков. Из них активных, конечно, меньше. Да, количество людей снизилось, но зато остались самые преданные, которые читают каждый пост, смотрят все сторис и коммуницируют с тобой ежедневно», — объясняет Эвелина Келлер.

Великое переселение

В Instagram отключили таргетированную рекламу, на которую SMM-специалисты всегда делали ставку. Пришлось переносить своих клиентов во «Вконтакте» — там рекламу пока никто не отменил.

Смартфон. unsplash.com

«Но как бы ни менялись реалии, адаптироваться смогли все. Появились новые алгоритмы для запуска таргет в Instagram, просто теперь механика чуть усложнилась.

Те, кто пока еще не овладели таргетом в Instagram, могут пользоваться аналогичным продвижением „Вконтакте“. Там все максимально упростили, есть много бесплатных и платных обучений. Цифровые показатели увеличивает и контекстная реклама, которую тоже можно запускать», — отметила Эвелина.

Друг в беде не бросит

Эсэмэмщикам нужна постоянная практика и большой круг единомышленников, чтобы находить новые проекты и зарабатывать.

Эвелина Келлер,

SMM-специалист:

Мое продвижение, как профессионала, происходит через круг общения. У нас сложилось комьюнити и даже дружба. Через такие связи и «сарафанное радио» приходят новые проекты. Сейчас у Эвелины своя команда, для которой она не просто работодатель, но и наставник. Недавно они начали работать над масштабным проектом — фитнес-клубом в Калифорнии.

Зарплаты снизились

Екатерину Котеневу в SMM привело свое собственное дело — она продает картины по номерам. На этом девушка не остановилась. За пять лет она продвинула около десятка проектов. На данный момент, основной — это благотворительный магазин Charity Market.

Екатерина Котенева. Предоставлено Altapress.ru.

«Это магазин одежды. Смысл в том, что любой житель Барнаула может принести сюда ненужные вещи. Они выставляются на продажу, а вырученные деньги идут в фонд „Облака“. Я взяла аккаунт в Instagram с 7 тыс. подписчиков, а за полтора года мы выросли до 17 тыс. человек», — рассказала Екатерина.

Когда Instagram заблокировали, все бросились в «Вконтакте». Екатерине повезло чуть больше. У Charity Market аккаунт там уже был.

Екатерина Котенева. Предоставлено Altapress.ru.

Екатерина Котенева,

SMM-специалист:

Страничка во «Вконтакте» у магазина существует дольше, чем в Instagram. Правда, мы не так часто обращались к ней, но периодически выкладывали контент. Как и пользовательская активность, так и заработная плата у эсэмэмщиков пошла на спад.

«Раньше у меня была зарплата от 60 до 70 тыс. рублей в месяц. После блокировки Instagram она снизилась. Сократился и объем работ: заказчики просят выдавать меньше контента. Недостающие деньги я наверстываю за счет консультаций по продвижению», — пояснила Екатерина Котенева.

Каждому свое

По мнению специалистов, если ваш бизнес относится к премиум-классу, то, скорее всего, вам не стоит переходить на другие площадки. Затраченные деньги и время не приведут к успеху. Лучше пока остаться в Instagram.

Ноутбук. Планшет. СС0

«Вконтакте», «Авито», неплохо продвигает недорогие вещи, ценой до 2 тыс. рублей. А вот, к примеру, мебель там продать сложнее. Ценовой сегмент выше, а значит и покупка не быстрая, осознанная. В этом раньше помогал таргет, но сейчас его нет в Instagram. Да и «Вконтакте» он сейчас работает очень плохо", — делится Екатерина.

А что с Telegram? Он подойдет для инфо-бизнеса. Но там будет расти аудитория, только в том случае, если блог делится полезной информацией.

«Продажи в „телеге“ живут не очень хорошо. Чтобы продвинуться, нужно много текстовых постов, а их читать не любят, даже в Instagram вся активность в сторис», — поясняет Екатерина Котенева.

Екатерина Котенева. Предоставлено Altapress.ru.

Рабочая лошадка , точнее — площадка

Прогнозы SMM-специалистов немного обнадеживают. Доступ к Instagram возможен через VPN. Екатерина Котенева уверена, что появится другой метод рекламы именно для России.

В марте во всех нишах снизились продажи, в апреле и мае стало чуть полегче. Сейчас эсэмэмщики ведут кропотливую работу над акциями и ищут новые действенные механизмы, которые позволили бы увеличить продажи.

Екатерина Котенева. Предоставлено Altapress.ru.

А вот в заменители Instagram она не верит.

«В «Росграм» никто не пойдет. Такие аналоги — хуже. Так что Instagram все же остается рабочей площадкой, — считает Екатерина Котенева.

Елизавета Козубенко.