Там не только попы, но и души. Барнаульцы рассказали, как ограничение доступа к Instagram повлияло на их бизнес

Продвижение бизнеса через Instagram (принадлежит Meta, 21 марта признана в России экстремисткой организацией) было неотъемлемой частью хорошего заработка. Блокировка ресурса прежде всего коснулась малого и среднего предпринимательства. Altapress.ru поговорил с пятью барнаульцами, которые предлагали услуги в этой соцсети и вкладывали душу в развитие своих детищ. Потеряли ли они доходы, спасет ли VPN ситуацию и почему надо уметь быть гибким, но не прогибаться — в нашем опросе.

Полина Бурнашева , 22 года,

SMM-специалист:

Полина Бурнашева. предоставлено altapress.ru

Я занимаюсь продвижением двух коммерческих аккаунтов от одного владельца. Задача -создавать контент, выкладывать фото, видео в reels, писать продаваемые посты с новыми идеями. И каждый день присутствовать на точках, чтобы снимать то, что происходит в данный момент, передавать атмосферу заведения нашим подписчикам. Мы, как и большая часть других направлений по SMM, перешли в другие социальные сети: Telegram и «Вконтакте». Конечно, подписчиков у нас гораздо меньше. Если в Instagram было 4,7 тыс. подписчиков, то в Telegram перешли только 111 человек. Аудитории тяжело сменить площадку, потому что это неинтересно, неудобно. Из-за этого мы теряем подписчиков. Но радует, что пока моя зарплата не уменьшилась. К тому же, Instagram еще продолжает существовать, благодаря VPN. Мы подключаемся через него, работаем, но аудитория значительно уменьшилась и там.

Алена Полотовская , 28 лет,

коуч-психолог:

Алена Полотовская. предоставлено altapress.ru

Я работаю в коучинге и использую психологические техники. «Смерть» Instagram не сильно ударила по моему бизнесу. Те люди, которые давно на меня подписаны, в любом случае остаются, и с помощью VPN я продолжаю работать. Кроме этого, уже давно перехожу на другие площадки — есть телеграм-канал, сейчас планирую развивать страницу «Вконтакте», YouTube и не только. Конечно, в данный момент очень важно свой продукт сделать актуальным. Если все красиво преподносить и продавать, то бизнес не провалится. Я адаптировалась под тот рынок, который есть, и поменяла направление. Раньше работала на тему отношений и денег, а теперь рассказываю людям, как справиться с ситуацией, как во время кризиса не опускать руки. Провела опрос среди клиентов, что им больше интересно, и сделала уклон в сферу финансов. Бизнес у меня не провалился, я не повышала цену на свой продукт и даю людям беспроцентную рассрочку. Они могут пользоваться моими услугами за очень маленькую сумму и при этом работать над собой, выходить в ресурсное состояние, улучшать финансовое положение. Instagram в любом случае оставляю, я его веду для действующих клиентов и для потенциальных партнеров. Большую часть людей я перевожу в телеграм-канал, там я хочу закупать рекламу, параллельно вести страницу «Вконтакте», настраивать таргетированную рекламу. Блокировка «инсты» меня не расстроила. Даже круто, потому что есть возможность зарабатывать намного больше. Это вопрос гибкости ума и быстрой адаптации под рынок. Многие эксперты, даже мои знакомые, зарабатывают миллионы в месяц, не имея Instagram. Нужно изучать другие площадки и продвигаться, несмотря на блокировки.

Роман Рафаловский , 27 лет,

инвестиции , сетевой бизнес:

Роман Рафаловский. предоставлено altapress.ru

— На протяжении последних пяти лет зарабатываю в интернете. С 2017 года — сетевой бизнес, и последние два года — совместно сетевой бизнес с инвестициями. Продвигался, в основном, через Instagram. Безусловно, блокировка повлияла как на мою жизнь, так и на жизнь других людей. Но рынок всегда меняется и необходимо проявлять гибкость и подстраиваться под текущие реалии. Сейчас продавать стало значительно сложнее, чем раньше. Клиентов стало меньше, снизились доходы. Последние год-полтора я старался переводить аудиторию в другие социальные сети — «Вконтакте», Telegram. Сейчас очень хорошо работают телеграм-каналы, а пользователи «Вконтакте» дали новую жизнь Рунету. Здесь я планирую восстанавливать доход, который был ранее и работать над его увеличением. Сейчас наступил новый виток в развитии продаж. Что касается VPN, обход тоже сейчас блокируют, и если доступ в «инсту» решили ограничить, то в любом случае это сделают.

Валерия Закожурникова , 22 года,

кондитер:

Валерия Закожурникова. предоставлено altapress.ru

Я начинающий кондитер. Планировала развиваться через Instagram. Ограничение работы данной площадки привело меня в состояние растерянности. Но так как на данный момент основной способ моего продвижения — сарафанное радио среди знакомых и друзей, то я не особо почувствовала разницу в количестве заказов. В планах остается по-прежнему развитие страницы в Instagram (многие привыкли к его формату и решили там сидеть через VPN), а так же развитие коммерческой страницы «Вконтакте» — для увеличения аудитории.

Екатерина Манскова , 22 года,

тату-мастер:

Екатерина Манскова. предоставлено altapress.ru

Закрытие Instagram повлияло на бизнес, но не так сильно, как ожидалось. Многие используют VPN, но все-таки целевая аудитория уменьшилась. Людям старше 40 лет проще отказаться от данной соцсети, чем разбираться с новыми инструментами для входа. У меня количество клиентов пока не изменилось, запись — на несколько месяцев вперед, отмен не было. Но мне приходится развивать и «Вконтакте» с Telegram. Возможно, это был хороший толчок для того, чтобы продвигать новые каналы. В любом случае, происходящее — не конец света, и всегда на смену старому приходит что-то новое.