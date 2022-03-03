Сохранить или потратить? Как жители Алтайского края решили распорядиться финансами на фоне напряжения в экономике

Ситуация в российской экономике становится все более напряженной из-за вводимых странами санкций. Что делать — сохранять или вкладываться?

Минфин предложил россиянам вкладываться в золото вместо долларов, а altapress.ru узнал у своих экспертов, какой стратегии они решили придерживаться в это непростое время.

«Задача в том , чтобы сохранять»

Алексей Еськин. Анна Зайкова.

Алексей Еськин,

директор барнаульского филиала инвестиционной компании Freedom Finance:

Все, что касается западного производства, если есть потребность, я бы покупал сейчас. Поскольку курс доллара уже растет, и в будущем эти товары будут еще дороже. В том числе потому что усложниться логистика. А вообще, на данный момент задача состоит в том, чтобы сохранять. Но если все-таки есть возможность вкладывать, то лучше во все понемногу. Часть в наличные, часть — в недвижимость, валюты и ценные бумаги.

«Рассчитываю , что прибыль приумножится»

Юлия Дежоли. Предоставлено altapress.ru.

Юлия Дежоли,

дизайнер:

До последних событий и в данный момент я продолжаю вкладывать деньги в свой бизнес. Рассчитываю, что прибыль приумножится. Конечно, повышение цен на все, и в том числе на материалы, не очень радует. Поэтому придется отразить изменения в стоимости моих товаров. В целом, я считаю, что кризисы цикличны, и в них нет ничего удивительного. Хотя, поначалу паника была, честно говоря. Но я посоветовалась со своими друзьями-бизнесменами, и они успокоили меня, убедили, что все наладится.

Ощущается обесценивание денег

Андрей Сандаковский. предоставлено altapress.ru

Андрей Сандаковский,

юрист:

Накоплений у меня нет, так как я строю дом. Все, что было туда вложил. Но жилье еще не достроено, а цены ползут вверх. Так что, обесценивание денег ощущается. Надеюсь получить кредит, который поможет закончить работы.

«Не вижу смысла закупаться»

Флеболог Алексей Петриков. Altapress.ru.

Алексей Петриков,

хирург-флеболог , профессор АГМУ:

Мы все почувствовали ограничения. По-настоящему должны волноваться, наверное, люди, у которых есть миллионные сбережения. У меня их нет. Считаю, что если у кого-то были планы покупать квартиру или машину, то сейчас не время, лучше не делать резких телодвижений и переждать, а имеющиеся средства сохранить. Я знаю, что многие сейчас скупают все, что могут, включая — слышал — импортный алкоголь ящиками. Не вижу в этом смысла, так же как и закупаться продуктами. Ипотека и цены на все растут, а вот банковские предложения становятся выгоднее. Имеющиеся средства лучше положить под 20−23% в банк, я как раз сейчас рассматриваю такие предложения. Но только на кроткий срок — один-три месяца, потому что дальнейшие перспективы все же не ясны.

Нужно вкладываться в себя

Елена Воронкова. Анна Зайкова.

Елена Воронкова,

дизайнер:

Я одна из тех миллионов, которая сейчас находится в таком состоянии, что помогает только йога и пилатес. Понимаю, что сейчас нужно вкладываться в себя, здоровье, потому что если ты будешь физически сломлен и психоэмоционально подавлен, то точно ничего хорошего не случится. Тратить деньги сегодня стоит разумно, вкладывая их во что-то долгосрочное. Хочу успеть приобрести машину: целый месяц откладывала покупку, а сейчас понимаю, что с возросшим курсом уже не смогу позволить себе тот автомобиль, который хотела изначально. Думаю: «Ну, хотя бы взять что-то на колесах». Пришла к мысли, что нужно заниматься не одним делом, потому что не ясно — где стабильность. Сейчас вкладываю деньги в свое дизайнерское дело. Если к нам не будет ввозиться одежда в идеальном качестве — это для меня, как ни странно, шанс развития. Закупаю экомех, чтобы создать коллекцию шуб к следующему сезону. Также я занимаюсь косметологией, буду дальше развиваться в этом направлении, особенно уделю внимание искусству массажа. В общем, красота и любовь спасет мир. Главное не паниковать и вкладываться в себя, в свое здоровье и навыки. Искренне верю, что рано или поздно все наладится.

Ранее жители Алтайского края ответили altapress.ru на вопрос: «Исчезновение каких товаров из-за санкций в отношении России вас пугает больше всего».