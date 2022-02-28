«Тревожно сейчас всем»: жители Алтайского края рассказали, изменили ли санкции их планы на жизнь

С каждым днем все больше новых санкций накладывают страны на Россию из-за происходящего на Украине — запрещаются перелеты, ограничивается деятельность банков, зарубежные компании останавливают поставки товаров.

Altapress.ru узнал у своих экспертов, пришлось ли им в связи с этим пересмотреть планы на жизнь.

Пандемия ударила сильнее

Сергей Бергер использует свой гараж не по прямому назначению — там у него хранятся камни , собранные по всей стране. Олег Богданов

Сергей Бергер,

директор барнаульского Музея камня:

У меня были планы, но не на ближайшее время — развивать геологический туризм в низкий сезон, когда у нас зима — может быть, в Турции или в Таиланде. Сейчас, конечно, эти планы ушли в сторону. Сильнее по нашей работе ударила пандемия — два года не было ни туризма, ни нормальной работы музеев. По поводу всей этой ситуации я испытываю надежды, что теперь хотя бы часть денег бизнеса, которые раньше уходили за границу, будут вкладывать в развитие регионов, в наши села. У нас многое строится, многое делается, но, если прикинуть, сколько могло бы быть сделано, если бы деньги не уходили?

Забыть про Европу?

Александр Барбашин , барнаульский атлет. Станислава Сазонова

Александр Барбашин,

бодибилдер , тренер:

Давайте по-честному, в мае Чемпионат Европы. Я очень сомневаюсь, что попаду на него. И семь спортсменов, которых я туда везу, тоже. Других изменений пока нет.

Устраивает внутренний туризм

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Фото из архива пресс-службы Правительства.

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы:

Пока больших изменений нет, живу и работаю в том же режиме. Хотя ситуация непростая. Тревожно сейчас всем. Но, главное, наш президент — сильный лидер, к которому у меня абсолютное доверие. Да и жизнь не единожды доказывала правильность его действий в интересах россиян. На людей моего поколения пришлось немало политических, экономических событий и бед, произошедших в стране и мире, но всегда решения, принятые президентом, позволяли улучшить ситуацию и жизнь в России. Если говорить о планах на жизнь, то не особо поменялись. Нахождение в Тревожно сейчас всем, куда попали и я, и мои коллеги, не вызвало особых переживаний. Заграничных счетов и недвижимости — нет, туризм вполне устраивает внутренний. Ключевое в этом вопросе то, что на одну чашу весов нельзя поставить человеческие жизни и заграничные поездки.

Хочется меньшей зависимости

Археологический лагерь в долине Межеумка. Михаил Сафронов. Наталья Вязанцева.

Михаил Сафронов,

руководитель Алтайского археологического общества:

Санкции отразятся, прежде всего, на бизнесе и товарах покупаемых за валюту. Что касается обычных людей, то санкции коснутся их в меньшей степени, но и обычная потребительская корзина несомненно подорожает. Любой кризис, военные действия, санкции — это плохо. Вообще, говорить и прогнозировать будущее — это не очень корректно. Мне лично очень хочется меньшей зависимости от мировых рынков, поскольку молоко, хлеб, картошка, мясо, рыба, бензин никак с санкциями не связаны, а без Фейсбука и Инстаграма мы точно проживем.

Ждем прояснений

Барнаульский тренер по интимной гимнастике Линда Кушнарева. Предоставлено altapress.ru.

Линда Кушнарева,

тренер по интимной гимнастике:

Пришлось перенести несколько поездок заграницу. Причем неизвестно, состоятся ли они вообще и сохранится ли запланированное направление. Насчет покупок пока все по плану. В целом, я жду пока что-то прояснится.

Пока нет реальных причин

Александра Томашевич из личного архива

Александра Томашевич,

директор «Алтайтурцентра»:

На сегодняшний день моя жизнь конструктивно не изменилась. Если говорить о решениях, которые принимаются заранее и влекут за собой определенные последствия, как, например, переезд, продажа квартиры, поступление в вуз детей и так далее, то все как и прежде. Безусловно, бывают ситуации, когда нужно менять планы и делать это очень быстро, но пока для меня лично нет причин, чтобы это делать. Все важные события запланированы на перспективу минимум года. Не вижу пока реальных факторов от них отказаться.

«Затарился крупами»

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Михаил Варнаков,

онколог-маммолог , стриптизер:

Мне, можно сказать, «повезло». Прямо перед началом всех этих событий я переболел коронавирусом и еще не восстановился. Но сразу пошел в магазин и затарился консервами и крупами.

Ранее altapress.ru узнал у представителей разных отраслей деятельности, боятся ли они войны и что чувствуют в свете последних событий.