Пир во время чумы: в Яровом засняли толпы отдыхающих без всякой дистанции

Видеозаписи с отдыхающими на озере в Яровом, на причалах 22 и 42 опубликовал портал «Банкфакс». Находящиеся рядом кафе, парки аттракционов и бары также работали для туристов.

Как пишет СМИ, запись была сделана 8−9 июля, еще до введения указа губернатора об усилении режима безопасности и открытии пляжей.

Администрация Ярового, в свою очередь, назвала информацию о массовых вечеринках и работе других мест развлечений, в частности аквапарк, недостоверной.

«Так, по информации представителей парка водных развлечений под открытым небом „Лава“, в настоящее время он закрыт до снятия ограничительных мероприятий, предусмотренных указом губернатора Алтайского края. В то же время в соцсетях можно найти множество комментариев о том, что парк в последние дни работал», — пишет СМИ.