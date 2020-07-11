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Жизнь

Пир во время чумы: в Яровом засняли толпы отдыхающих без всякой дистанции

Туристический сезон в Яровом, судя по видеозаписям очевидцев, в самом разгаре. На них видно, что люди отдыхают, забывая о предписанной социальной дистанции и масках.

Яровое.
Яровое.
Сергей Тепляков.

Видеозаписи с отдыхающими на озере в Яровом, на причалах 22 и 42 опубликовал портал «Банкфакс». Находящиеся рядом кафе, парки аттракционов и бары также работали для туристов.

Как пишет СМИ, запись была сделана 8−9 июля, еще до введения указа губернатора об усилении режима безопасности и открытии пляжей.

Администрация Ярового, в свою очередь, назвала информацию о массовых вечеринках и работе других мест развлечений, в частности аквапарк, недостоверной.

«Так, по информации представителей парка водных развлечений под открытым небом „Лава“, в настоящее время он закрыт до снятия ограничительных мероприятий, предусмотренных указом губернатора Алтайского края. В то же время в соцсетях можно найти множество комментариев о том, что парк в последние дни работал», — пишет СМИ.

Сотрудники развлекательных комплексов «открестились» и от дискотек: по их словам, на площадках, предусмотренных для танцпола, в настоящее время расположены дополнительные места для питания.

«Действительно, иногда гости проявляют желание немного потанцевать под фоновую музыку, звучащую в летнем кафе, но речи о проведении массовых дискотек, безусловно, не идет», — заявили представители «Причала 22».

Напомним, недавно массовую вечеринку зафиксировали в баре у озера Ая в Алтайском крае. Сотни гостей расслаблялись под музыку без масок и положенной дистанции.

Вечеринкой уже заинтересовались правоохранительные органы.

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