Пир во время чумы: в Яровом засняли толпы отдыхающих без всякой дистанции

Видеозаписи с отдыхающими на озере в Яровом, на причалах 22 и 42 опубликовал портал «Банкфакс». Находящиеся рядом кафе, парки аттракционов и бары также работали для туристов.
Как пишет СМИ, запись была сделана 8−9 июля, еще до введения указа губернатора об усилении режима безопасности и открытии пляжей.
Администрация Ярового, в свою очередь, назвала информацию о массовых вечеринках и работе других мест развлечений, в частности аквапарк, недостоверной.
«Так, по информации представителей парка водных развлечений под открытым небом „Лава“, в настоящее время он закрыт до снятия ограничительных мероприятий, предусмотренных указом губернатора Алтайского края. В то же время в соцсетях можно найти множество комментариев о том, что парк в последние дни работал», — пишет СМИ.
Сотрудники развлекательных комплексов «открестились» и от дискотек: по их словам, на площадках, предусмотренных для танцпола, в настоящее время расположены дополнительные места для питания.
«Действительно, иногда гости проявляют желание немного потанцевать под фоновую музыку, звучащую в летнем кафе, но речи о проведении массовых дискотек, безусловно, не идет», — заявили представители «Причала 22».
Напомним, недавно массовую вечеринку зафиксировали в баре у озера Ая в Алтайском крае. Сотни гостей расслаблялись под музыку без масок и положенной дистанции.
Вечеринкой уже заинтересовались правоохранительные органы.