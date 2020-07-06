Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Вечеринка в разгар пандемии на Алтае заинтересовала правоохранительные органы

Вечеринки в баре и туркомплексе на Алтае не прошли незамеченными надзорными органами. Правоохранители начали расследования по фактам массовых гулянок, сообщил Telegram-канал «Красное солнце Алтая».

Вечеринка. Молодежь
Вечеринка. Молодежь
ССО

По данным источника, по решению прокуратуры Алтайского края бар, устроивший дискотеку с участием сотен туристов в районе озера Ая, опечатали в присутствии главы района, представителей МВД и Роспотребнадзора.

Полиция начала проверку, пишет «Пятый канал».

В отношении еще одного туристического комплекса (на берегу Катуни) также идет расследование и «будут приняты необходимые меры». Там тоже устроили массовую вечеринку.

Напомним, что курорты и базы отдыха Алтайского края и Республики Алтай могут принимать туристов, но массовые увеселительные мероприятия пока под запретом.

Количество заболевших в крае ежедневно бьет рекорды. 6 июля оперштаб сообщил о 124 случаях инфицирования за день. Умерло за весь период уже 104 человека.

Ранее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проигнорировал запрет Роспотребнадзора на проведение крестного хода. Теперь ему грозит штраф.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость