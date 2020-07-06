Вечеринка в разгар пандемии на Алтае заинтересовала правоохранительные органы

По данным источника, по решению прокуратуры Алтайского края бар, устроивший дискотеку с участием сотен туристов в районе озера Ая, опечатали в присутствии главы района, представителей МВД и Роспотребнадзора.
Полиция начала проверку, пишет «Пятый канал».
В отношении еще одного туристического комплекса (на берегу Катуни) также идет расследование и «будут приняты необходимые меры». Там тоже устроили массовую вечеринку.
Напомним, что курорты и базы отдыха Алтайского края и Республики Алтай могут принимать туристов, но массовые увеселительные мероприятия пока под запретом.
Количество заболевших в крае ежедневно бьет рекорды. 6 июля оперштаб сообщил о 124 случаях инфицирования за день. Умерло за весь период уже 104 человека.
Ранее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проигнорировал запрет Роспотребнадзора на проведение крестного хода. Теперь ему грозит штраф.