Вечеринка в разгар пандемии на Алтае заинтересовала правоохранительные органы

Вечеринки в баре и туркомплексе на Алтае не прошли незамеченными надзорными органами. Правоохранители начали расследования по фактам массовых гулянок, сообщил Telegram-канал «Красное солнце Алтая».

По данным источника, по решению прокуратуры Алтайского края бар, устроивший дискотеку с участием сотен туристов в районе озера Ая, опечатали в присутствии главы района, представителей МВД и Роспотребнадзора.

Полиция начала проверку, пишет «Пятый канал».

В отношении еще одного туристического комплекса (на берегу Катуни) также идет расследование и «будут приняты необходимые меры». Там тоже устроили массовую вечеринку.

Напомним, что курорты и базы отдыха Алтайского края и Республики Алтай могут принимать туристов, но массовые увеселительные мероприятия пока под запретом.

Количество заболевших в крае ежедневно бьет рекорды. 6 июля оперштаб сообщил о 124 случаях инфицирования за день. Умерло за весь период уже 104 человека.

Ранее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проигнорировал запрет Роспотребнадзора на проведение крестного хода. Теперь ему грозит штраф.