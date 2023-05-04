План на выходные. Бессмертную комедию по мотивам реальных событий покажут в барнаульском театре

Постановкой по оригинальной пьесе Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" занимался молодой уральский режиссер Дмитрий Огородников.
Комедия в его интерпретации сменила название на "Дело Кречинского", намекая на криминальную подоплеку сюжета.
В основе сюжета - реальная история о проигравшемся шулере, который строит из себя добропорядочного человека, чтобы поправить свои дела.
Наладив доверительные отношения с одним богатым помещиком, Кречинский влюбляет в себя его юную дочь и задумывает жениться на ней, параллельно продумывая аферу.
Интересный факт
Есть слухи, что автор специально делал персонажа Федора, камердинера Кречинского, похожим на Осипа – слугу Хлестакова в знаменитой комедии «Ревизор».
В театре также показали некоторые референсы костюмов, на которые ориентировались мастера пошивочного цеха и гримеры.
Спектакль можно будет увидеть только 6, 7 и 8 мая в 17:30, а в следующий раз - лишь осенью, в новом сезоне.
Билеты, кстати, раскупают довольно быстро: свободные места остаются в основном на балконе.
Ранее в Алтайском театре кукол поставили спектакль о слабоумном «гении» по знаменитому роману Дэниела Киза.