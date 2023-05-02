Главный герой — 32-летний Чарли Гордон (Роман Баталов) — работает уборщиком в пекарне и учится в спецшколе. Пока однажды педагог Алиса Кинниан (Нина Позднякова) не приводит старательного ученика к двум профессорам, которые ищут кандидата для эксперимента по улучшению интеллекта.
В научной лаборатории Чарли знакомится с мышью Элджерноном (Петр Кобзев), которому уже провели такую операцию. Профессора (Юрий Антипенков, Дмитрий Капустин) предлагают слабоумному герою посоревноваться с грызуном — пройти тест на прохождение лабиринта.
Мышь легко обгоняет Чарли, чем сильно задевает героя. Теперь он уверен, что хочет участвовать в эксперименте, чтобы стать «таким же умным, как Элджернон».
Изначально зрители видят мир Чарли его же глазами — это подчеркивается масками на лицах всех персонажей. Они очень простые и бесхитростные — гладкий овал с круглыми прорезями глаз. Но после операции Чарли «прозревает» и мир становится разнообразнее. И вот на масках окружающих его героев проступают черты и эмоции. А когда Чарли становится умным, практически гением, а люди на его фоне почти идиотами — они превращаются в кукол.
Как рассказала художник спектакля Лиза Ольшвангер, в сочинении героев спектакля она во многом отталкивалась от эстетики старых комиксов: «Мне эта стилистика не близка изначально, но было очень интересно в нее погрузиться, передать, что я чувствую в этом материале и режиссерской задумке — через некую графичность, комикс, гротеск».
Чередующиеся места действия разворачиваются на движущихся платформах, обрамленных рамкой с красной неоновой подсветкой. Зрители видят и операционную, где профессора в образе египетских богов «вживляют» Чарли новые мозги, и пекарню, где коллеги зло потешаются над слабоумным товарищем, и кафе, куда поумневший герой приглашает на свидание мисс Кинниан и множество других локаций.
Еще одной точкой для зрительского внимания становится огромный календарь, на котором проецируется отсчет времени, за которое Чарли умнеет. Он также становится площадкой для отражения подсознания героя, где с помощью маленьких куколок показываются его воспоминания о семье и прошлом. В маленьких открывающихся окошках разыгрывается целая драма — вот мать не хочет признавать своего ребенка слабоумным, вот он признался в любви однокласснице, за что мальчика избили ее старшие братья, а вот его сестре Норме не разрешают завести собаку из-за него, после чего девочка начинает еще больше ненавидеть больного брата.
За три часа повествования в спектакле вскрываются множество различных тем — от семейных трудностей в воспитании особенного ребенка и принятии таких людей обществом до размышлений о вмешательстве в то, «что дано свыше» и о том, что есть такое Человек.
По словам режиссера Алексея Смирнова, главными темами постановки для него являются мотивы боготворчества, когда люди начинают считать себя наивысшим разумом, и ответственности за тех, кого «приручили».
Спектакль, как и роман, заканчивается трагически — за считанные недели Чарли становится «сверхразумом», самостоятельно находит ошибку в эксперименте и понимает, что дальше его ждет неизбежная регрессия. Но о своем опыте он не жалеет — ведь на одно мгновение умному Чарли удалось оправдать надежды и ожидания своей семьи. Хотя любви и понимания он, конечно, был достоин всегда.
Следующий спектакль «Цветы для Элджернона» можно будет увидеть в Алтайском театре кукол 19 мая. (16+)
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