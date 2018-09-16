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Пластинки с дуэтом Инны Чуриковой и Земфиры раздавили катком в Москве

Земфира потребовала уничтожить пластинки, где певица дуэтом исполняет песню с актрисой Инной Чуриковой. Об этом рассказал продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев в эфире радиостанции «Говорит Москва», пишет Lenta.

Земфира.
Земфира.
Стас Хазиев

Весь тираж пришлось раздавить катком во дворе студии звукозаписи.

Козырев рассказал, что речь идет о записи с программы «Неголубой огонек» 2004 года. Во время работы над передачей он вместе с режиссером и актером Максимом Виторганом узнал, что Чурикова — поклонница Земфиры. Коллеги предложили женщинам исполнить вместе песню «Непошлое».

«У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма», — вспоминает продюсер.

При выпуске пластинки оказалось, что звук был сведен не так, как нужно: были нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо не мог распознать. «Но Земфиру это выбесило», — сказал Козырев и добавил, что певица потребовала материальной компенсации и полного уничтожения всех записей.

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