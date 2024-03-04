4 марта
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Жизнь

Платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет предложили в Госдуме

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, которым предлагается добавлять к пенсии выплаты в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, сообщает ТАСС.

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru

В пояснительной записке парламентарии указали — предлагается введение механизма соцдоплаты к страховой пенсии по старости денежной выплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера. Но только для тех, у кого стаж составил не менее 30 лет, указывает Газета.Ru.

Между тем пенсию прибавили некоторым россиянам.

Граждане, которым в феврале исполнилось 80 лет, получат право на повышение фиксированной выплаты страховой пенсии по старости вдвое.

При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплату к пенсии он не получит. Она устанавливается только один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности.

Индексация социальных пенсий предусмотрена с 1 апреля.

Работающим пенсионерам повышение пока не полагается. Однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют.

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