Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске выросла до 180 тысяч кв. метров

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива.

«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. квадратных метров», — рассказали в ведомстве.