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Жизнь

Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске выросла до 180 тысяч кв. метров

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения водных объектов в результате разлития нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщает региональная прокуратура.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Напомним, 2 июня президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске, где еще 29 мая разлились 20 тыс. тонн дизельного топлива.

«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Нефтепродукты из резервуара попали в землю, в том числе водосборные площади водных объектов — ручей Безымянный, рек Дальдыкан и Амбарная.

Возбуждено уголовное дело по факту «загрязнения поверхностных водных объектов, повлекшему причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам».

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Ранее возбудили дело по «загрязнению и иной порче земли опасными химическими веществами, повлекшем причинение вреда окружающей среде».

Расследование по обоим уголовным дел находится на контроле прокуратуры Красноярского края.

Проверку по факту разлива проводят прокуратура, МЧС, Росприроднадзор, Ростехнадзор и Росрыболовство.

Ранее красноярский губернатор Александр Усс после «втыка» от Путина срочно отправился в Норильск, где 4 июня провел осмотр места экологической катастрофы.

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