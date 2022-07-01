Площадка с прохладительными напитками привлекла внимание многочисленных гостей «Дня сибирского поля»

Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» состоялся в Павловском районе Алтайского края 29−30 июня. В это время гости и жители Алтайского края увидели основные достижения и новинки в области сельскохозяйственного производства. В этом году здесь свою продукцию показали более 300 компаний, которые привезли около 600 единиц техники. Также здесь представлена экспозиция племенных сельскохозяйственных животных и работает выставка-ярмарка алтайских продуктов.

На межрегиональном агрофоруме «День сибирского поля» в этом году впервые была организована выставка-ярмарка «Алтайские продукты +100 к здоровью». На ней более 20 производителей и переработчиков представили свои уникальные товары, которые известны не только в регионе, но и за его пределами. Один из них — Барнаульский пивоваренный завод.

Площадка с прохладительными напитками привлекла внимание многочисленных гостей в жаркие июньские дни. Лимонады, чаи, квас, энергетики и содовая — все это продукция барнаульского пивоваренного завода. Задержался у стенда и губернатор Виктор Томенко, который вместе с сибирским полпредом Анатолием Серышевым и замминистра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным заглянули на выставку всего самого вкусного и полезного, что производят на Алтае.

Александр Локтев,

директор по стратегии Барнаульского пивоваренного завода: — мощности предприятия ежегодно позволяют производить нам около 10−12 млн декалитров пива и порядка 4−5 млн декалитров безалкогольной продукции. На заводе работает более 1,3 тыс. сотрудников, и каждый из нас вносит свой вклад в созидание вкусных и качественных напитков. На заводе есть собственная солодовня, где ячмень перерабатывают в солод — далеко не каждое подобное предприятие может этим похвастаться. Кроме того, очень важным для нас является и то, что в производстве напитков на БПЗ используют только чистую артезианскую воду из собственных скважин, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции. Ассортимент Барнаульского пивоваренного завода довольно широкий — пиво, лимонады, чаи, вода, квас, содовая, энергетики. И все это на предприятии разливают в различные форматы тары — ПЭТ, стеклобутылка и алюминиевые банки. Последние, кстати, в последнее время стали набирать невероятную популярность. — Наша продукция представлена практически во всех регионах страны — от Калининграда до Камчатки. И мы активно развиваем экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, взаимодействуем с Китаем и выходим на Монголию. Мы гордимся предприятием и стараемся замещать товары транснациональных компаний нашей достойной и качественной алтайской продукцией, — подчеркнул Александр Локтев.

Фото: Виталий Барабаш

Для завода участие в «Дне сибирского поля» — добрая традиция, и каждый год компания знакомит гостей и жителей региона со своей продукцией и ее новинками:

— Для нашего предприятия это мероприятие носит имиджевый характер. Мы всегда участвуем и поддерживаем эти замечательные инициативы Алтайского края. Потому что мы считаемся сельскохозяйственным регионом страны, производим большой объем зерна. И, кстати, наше предприятие также является сельхозпереработчиком. Мы закупаем ячмень и на собственной солодовне производим солод. Поэтому для нас актуально быть здесь. Особенно приятно было принять приглашение Управления пищевой и перерабатывающей промышленности об участии в качестве одного из основных партнёров выставки «Алтайские продукты +100 к здоровью. Для нашего региона такая выставка — это дебют, и по нашему мнению, дебют весьма удачный!», — отметил Александр Локтев.

Добавим, что в на выставке предприятие представило практически весь основной ассортимент напитков. Особой популярностью пользовались лимонады — как классические, так и барной линейки. В первый день они довольно быстро закончились, поэтому предприятию пришлось довозить партию.

Всего на агрофоруме участники и гости выпили около 4,5 тыс. литров (или 450 декалитров) продукции Барнаульского пивоваренного завода. Как отметил Александр Локтев, это примерно месячные продажи хорошей торговой точки предприятия.