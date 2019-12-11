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Жизнь

Плюсовая температура вернется в Алтайский край в пятницу, 13-го

Положительные температуры, которые уже устанавливались в Алтайском крае в этом декабре, вновь могут вернуться в регион на текущей неделе.

Зима. Мокрый снег.
Зима. Мокрый снег.
СС0

Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, местами по краю столбики термометров преодолеют показатель в 0 градусов в ближайшую пятницу, 13 декабря.

По данным синоптиков, в этот день по западу и северу края ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах местами сильная гололедица.

Дневные температуры составят −4…+1 градус. Усилится ветер. При порывах он будет достигать 17 метров в секунду.

Перед этим же в крае ожидается более подходящая для декабря погода, будет преимущественно без осадков.

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