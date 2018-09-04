По Алтаю промчался состав с китайской военной техникой и людьми в форме

Жители Алтая с удивлением заметили на ж/д путях китайскую военную технику. «Народ — в ступоре. Удивляются. Тут свою-то военную технику не часто вблизи увидишь в таком количестве. А здесь еще и иностранная!», — написал барнаулец Артем Кудинов на своей странице в фейсбуке.

Поезд прошел транзитом, в Алтайском крае останавливался ненадолго, пишут «Вести22», со ссылкой на пресс-службу РЖД. Военная техника едет на место дислокации масштабных учений «Восток-2018».

Артем Кудинов:

Вот и сегодня в окне тамбура улыбался мне неизвестный китаец в форме… Даже рукой помахал: привет, дескать, дружище…)))

Масштабные маневры «Восток-2018», которые пройдут с участием военных Китая и Монголии и беспрецедентны по своему масштабу. «Это крупнейшее со времен маневров „Запад-81“ мероприятие по подготовке Вооруженных сил», — заявлял Шойгу. Учения «Запад-81», прошли в сентябре 1981 года с участием соединений армии и флота СССР и стран Варшавского договора. Новые военные маневры пройдет в августе—сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. В них будут задействованы силы Восточного и Центрального военных округов, а также Северного флота. По сценарию военные воспроизведут боевые действия. На «Восток-2018» в Россию приедут 3,2 тыс. китайских военнослужащих, которые привезут с собой 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов.