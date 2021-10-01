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Жизнь

По делу Марины Раковой арестовали двух управляющих директоров Сбербанка

Двух сотрудников Сбербанка и одного преподавателя арестовали по делу о хищении, в котором фигурирует вице-президент Сбербанка Марина Ракова, сообщает РИА «Новости».

Марина Ракова.
Марина Ракова.
Ildar sm [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении более 50 млн рублей в 2019 году, когда она трудилась в должности замминистра просвещения России.

29 сентября бывшая чиновница не явилась на допрос, не пришла на работу, выключила телефоны и, предположительно, скрывается от следствия.

Вечером 30 сентября Тверской суд Москвы по делу о мошенничестве арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака — подозреваемый пробудет в СИЗО до 28 ноября.

Такую же меру пресечения суд назначил управляющему директору дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максиму Инкину.

Кроме того, в СИЗО отправили юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Наручники, арест.
Наручники, арест.
СС0

«Все они проходят по статье „Мошенничество в особо крупном размере“», — отмечает агентство.

По версии следствия, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Задержанные входили в ближайшее окружение бывшей чиновницы: Инкин работал директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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