По каким адресам пройдут ярмарки выходного дня в Барнауле 22 апреля

Продовольственные ярмарки выходного дня вновь состоятся в Барнауле и пригороде 22 апреля.
Горожане смогут купить мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты, рыбные продукты, кондитерские изделия и овощи. Ярмарка пройдет с 10:00 до 14:00.
Ярмарочные площадки будут работать по адресам:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского);
- ул. Новосибирская, 16в;
- село Гоньба, ул. Советская, 2а;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- село Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- микрорайон Затон, ул. Водников, 11.
Ранее барнаульцы закупились продуктами на 9,2 млн рублей во время ярмарки.