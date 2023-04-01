1 апреля
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Жизнь

Барнаульцы закупились продуктами на 9,2 млн рублей во время ярмарки

Очередные продовольственные ярмарки прошли на пяти площадках города 1 апреля, сообщают в мэрии Барнаула.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
barnaul.org

Для жителей города работали 205 торговых точек. Продукцию представляли фермерские хозяйства, производители и оптовики Барнаула и районов Алтайского края.

Больше всего барнаульцы покупали мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу — мороженую и готовую и колбасу.

Известно, что цены на ярмарках в среднем на 19,5% ниже, чем в магазинах. И на 26% ниже, чем на рынках.

Следующая ярмарка состоится ровно через неделю — 8 апреля — в пригородной зоне и на территории Барнаула.

Между тем предыдущие субботние ярмарки также пользовались успехом у горожан.

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