Очередные продовольственные ярмарки прошли на пяти площадках города 1 апреля, сообщают в мэрии Барнаула.

Для жителей города работали 205 торговых точек. Продукцию представляли фермерские хозяйства, производители и оптовики Барнаула и районов Алтайского края.

Больше всего барнаульцы покупали мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу — мороженую и готовую и колбасу.

Известно, что цены на ярмарках в среднем на 19,5% ниже, чем в магазинах. И на 26% ниже, чем на рынках.

Следующая ярмарка состоится ровно через неделю — 8 апреля — в пригородной зоне и на территории Барнаула.

Между тем предыдущие субботние ярмарки также пользовались успехом у горожан.