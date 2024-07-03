По полям да по полям. Как корреспондент altapress.ru на один день стал трактористом и комбайнером

С конца июня алтайские хозяйства приступили к заготовке сена и сбору сенажа. Погода в этом году благоволит аграриям, и фермеры строят большие планы на богатый урожай. Корреспондент altapress.ru не только побывал на полях, но и прокатился на сельской технике. Как это было — смотрите в нашем видео.

Работа в учебно-опытном хозяйстве «Пригородное» кипит полным ходом. С 21 июня машины вышли на сбор многолетних трав для сенажа (консервированного корма из полувлажной травы). В полях задействован почти весь автопарк хозяйства: это девять комбайнов, более 20 грузовиков и около 50 тракторов.

По словам агронома Рината Шевякова, в год хозяйство заготавливает более 2 тыс. центнеров сена, 24 тыс. центнеров сенажа из многолетних трав и около 70 тыс. – из однолетних трав. В этом году «Пригородное» надеется увеличить число заготовок, ведь урожай обещает быть очень хорошим. После нескольких лет засухи природа, наконец, сжалилась над фермерами и подарила обильные дожди, а затем яркое жаркое солнце.

В селе Киприно хозяйств одноименной компании тоже приступило к заготовке сена и сбору сенажа. Перевозить большой урожай помогают прицепы компании "РУФ-2". Их отличие в том, что выгрузка происходит без подъема кузова – при помощи гидроцилиндров, толкающих переднюю стенку в направлении заднего борта. Тем самым водитель избегает опрокидывания огромной машины вместимостью до 51 м3. В хозяйстве таких закупили несколько штук.

После уборки многолетних культур трактористы и комбайнеры приступят к сбору однолетних трав, а вслед за ними наступит пора собирать силос.

Подробнее о том, как прошел тест-драйв сельской техники, читайте в скором времени на сайте altapress.ru.

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