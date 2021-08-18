По сто тысяч на душу. Как принять участие в лотерее и получить деньги за прививку от коронавируса

Акцию проводит российское правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.
Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Об этом сообщают на правительственном сайте.
На официальном сайте бонусзаздоровье.рф. На нем же опубликуют результаты лотереи, подготовленные специальной тиражной комиссией (ее состав пока не известен).
Согласно документу, участниками эксперимента могут стать лица старше 18 лет. Учитывать будут всех, кто вакцинировался до подведения конкурсных итогов.
Всего разыграют 100 млн рублей. Их распределят между одной тысячей победителей.
Каждому участнику лотереи присвоят уникальный номер. Компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, определит победителей.
Сведения появятся в личном кабинете на портале Госуслуг. Также победителям направят информацию в push-уведомлениях.
В личном кабинете на сайте Госуслуг нужно указать номер банковской карты МИР — не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления.
После подтверждения реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Призы выплачивают в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.
«Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», — цитирует Татьяну Голикову сайт правительства.
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Телеканал RT пообещал выплатить привитым до 10 июля сотрудникам по 57 тыс. рублей.