По сто тысяч на душу. Как принять участие в лотерее и получить деньги за прививку от коронавируса

7 Как получить приз?

В личном кабинете на сайте Госуслуг нужно указать номер банковской карты МИР — не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

После подтверждения реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Призы выплачивают в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.