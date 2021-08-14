По 30 тыс. рублей выдали жителям якутского поселка, потерявшим жилье при лесном пожаре

Ранее сообщали, что в результате лесного пожара в селе сгорело много домов. Волонтеры приехали помогать людям и лечить пострадавших животных.

По данным за 2018 год, в селе проживает 666 человек. Выплаты получила почти треть населения — 175 человек.

«Подписано распоряжение главы республики о выдаче 30 тысяч рублей семьям, на каждого члена семьи, которые потеряли жилые помещения. Первоначальный список был 175 человек, они получили в полном объеме. Сейчас мы уточняемся по спискам, предварительно дополнительно 14 человек уточнились», — рассказал Андреев.