По 30 тыс. рублей выдали жителям якутского поселка, потерявшим жилье при лесном пожаре

Ранее сообщали, что в результате лесного пожара в селе сгорело много домов. Волонтеры приехали помогать людям и лечить пострадавших животных.
По данным за 2018 год, в селе проживает 666 человек. Выплаты получила почти треть населения — 175 человек.
«Подписано распоряжение главы республики о выдаче 30 тысяч рублей семьям, на каждого члена семьи, которые потеряли жилые помещения. Первоначальный список был 175 человек, они получили в полном объеме. Сейчас мы уточняемся по спискам, предварительно дополнительно 14 человек уточнились», — рассказал Андреев.
При пожаре пострадало 39 зданий, в том числе 26 индивидуальных жилых домов и шесть многоквартирных, где 15 квартир.
В поселке расчищают территорию, где сгорели дома. Электричество подают от дизельной установки, подачу газа уже восстановили.
По словам Андреева, сейчас сложная обстановка еще в четырех селах — расстояние от лесных пожаров примерно 6−7 километров.
Пожары вблизи поселков пытаются потушить около 900 человек — 500 местных жителей, более 100 военных и специалисты.
Ранее советник красноярского губернатора назвал «кучей дерьма» жителей, пожаловавшихся на дым от лесных пожаров в Якутии.