По версии NASA, Байкал с пузырями метана во льду стал фото дня

Московский фотограф Кристина Макеева сфотографировала на Байкале пузыри метана, вмерзшие в лед.

Агентство NASA выбрало этот снимок в качестве «фотографии дня» для своего проекта Astronomy Picture of the Day.

Байкал — самое старое и глубокое озеро в мире, которое содержит пятую часть мировых запасов пресной воды.

Кроме того, это огромное хранилище метана — в нем растворены 800 тонн этого парникового газа, пишет Тайга.инфо.

Байкальский метан способен производить впечатляющие спецэффекты: зимой 2017 года иркутские журналисты показали, как на озере горит лед.

Впрочем, пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, напоминает National Geographic.