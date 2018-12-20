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Жизнь
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По версии NASA, Байкал с пузырями метана во льду стал фото дня

Московский фотограф Кристина Макеева сфотографировала на Байкале пузыри метана, вмерзшие в лед.

Зимний Байкал
Зимний Байкал
https://www.instagram.com/hobopeeba/

Агентство NASA выбрало этот снимок в качестве «фотографии дня» для своего проекта Astronomy Picture of the Day.

Байкал — самое старое и глубокое озеро в мире, которое содержит пятую часть мировых запасов пресной воды.

Кроме того, это огромное хранилище метана — в нем растворены 800 тонн этого парникового газа, пишет Тайга.инфо.

Байкальский метан способен производить впечатляющие спецэффекты: зимой 2017 года иркутские журналисты показали, как на озере горит лед.

Впрочем, пузыри природного газа встречаются не только на Байкале, напоминает National Geographic.

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