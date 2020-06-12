Почему Алтай не замерз, не уплыл и не сгорел? Об этом рассказал главный спасатель региона

В 2020 году Алтайский край пережил несколько «кризисных» моментов, рассказал « Российской газете » начальник регионального МЧС Александр Макаров.

Макаров отметил, что минувшей зимой край могли парализовать метели и бураны, весной регион должен был поплыть от паводков, а потом готовились к сезонным пожарам.

Однако напасти миновали Алтай — поселки откопали, паводок прошел почти незаметно, а возгорания ликвидировали сразу несмотря на жаркие апрель и май.

«Зима, конечно, выдалась непростой, даже с учетом того, что для Сибири много снега — это не чудо. Получив информацию о надвигающейся стихии, мы заранее развернули силы. Когда начался шторм и проехать куда-то стало практически невозможно, спасатели оказались там, где требовалось», — отметил Макаров.

По его словам, серьезная обстановка сложилась в Змеиногорском районе, куда «вообще было не пробиться, но наши сотрудники уже там находились».

Он подчеркнул, что, к примеру, для спасения женщины, у которой открылось внутреннее кровотечение, понадобилась «чуть ли не войсковая операция».

Вспомнил спасатель и массовое ДТП с участием полутора десятков машин под Павловском, где погибло несколько человек — «буран бушует, машины встают, на глазах растут заносы, но буквально через пару часов восстановили движение».

Массовое ДТП на трассе Барнаул — Павловск. vk.com/barneos22.

По паводку синоптики давали неблагоприятные прогнозы, Алтайский край отнесли к регионам, где обстановка может стать очень сложной.

«Во время первой волны паводка возникали, конечно, локальные шероховатости: вода поднялась в малых реках вроде Чапши и Ельцовки, но до серьезных проблем не дошло. Повезло, конечно, с погодой: сильных осадков в Республике Алтай, которые могли осложнить ситуацию в обоих регионах, не было. Благо, зимой снег выпал на не-промерзшую почву. Лед на реках очень быстро сошел», — отметил Макаров.

Вторая волна практически наложилась на первую и быстро сошла из-за низкого уровня воды в реках. Несколько дней понервничали жители Локтевского района и Рубцовска — пришлось увеличить сбросы воды с Гилевского водохранилища, и ситуация нормализовалась.

Паводок. Олег Богданов

Обошлось на Алтае и без серьезных пожаров несмотря на то, что весна выдалась сухой, жаркой и ветреной.

«В нашу пользу сработал ряд факторов. Мы и здесь старались сыграть на опережение. Подготовительные мероприятия стали проводить, когда снег еще не полностью сошел. Разрешили под нашим контролем делать плановые отжиги вокруг деревень. Причем иногда приходилось заставлять глав администраций поторапливаться», — разъяснил Макаров.

Кроме того, поработали с мобилизацией. Если раньше реагирование на возгорание и его тушение занимало в среднем 2−3 часа, то сейчас — 30 минут с учетом сильных весенних ветров.

По словам Макарова, пик пожаров пришелся на «ударный месячник» с 20 апреля по 20 мая, когда в регионе поддерживали особый противопожарный режим. Напомним, тогда количество ежедневно возникающих пожаров в крае перевалило за 200.

В некоторые дни целые подразделения практически не возвращались в часть, подчеркнул глава алтайского МЧС.