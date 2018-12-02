Современные рабы и крепостные: почему 2 декабря говорят о рабстве и сколько рабов в России

Крепостное право в России отменили больше 150 лет назад, в 1981 году последняя страна в мире — Мавритания — запретила на законодательном уровне рабство и работорговлю. Официально рабство запрещено во всем мире, но в современном мире торговля людьми занимает третье место в мире по доходности. Военный плен, принудительный труд и сексуальная эксплуатация — лишь часть того, что считают современными формами рабства. Почему крепостные и рабы до сих пор существуют — в материале altapress.ru.

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Международный день борьбы за отмену рабства

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию «о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами». С этого дня празднуют Международный День борьбы за отмену рабства.

День необходим чтобы ещё раз напомнить — до сих пор в мире насчитывается около 40 миллионов рабов. Эти данные оглашает организация Walk Free. Ее исследование выявило, что примерно 70% из эксплуатируемых или удерживаемых силой — женщины и девочки.

Рабство в современной России

Председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина ещё в 2003 году сослалась на данные отчета ООН и высказала свое мнение по поводу ситуации, которая существует в стране и мире: «сегодня доходы от торговли людьми превышают доходы от торговли наркотиками. Если ничего не делать, то все работорговцы соберутся у нас»

С того момента ситуация не улучшилась. По статистике, рабов в России уже больше миллиона. РФ на пятом месте по их числу, пишет theins.ru, ссылаясь на один из докладов Global Slavery Index. Обогнали Россию только Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан. В России насчитывается около 800 тыс. человек, которые находятся в разных видах рабства, говорится в отчете Global Slavery Index фонда Walk Free.

Кто может стать рабом сегодня?

Большая вероятность оказаться в категории населения, которую называют рабами существует для мигрантов. Дмитрий Полетаев, директор центра миграционных исследований, считает: «Это явление иногда сопутствует миграции. Когда наши соотечественники оказываются за рубежом — с ними тоже может такое произойти. Или когда наши соотечественники попадают в рабство в собственной стране, оставшись без документов, медпомощи, нормальной еды и заработка, связи с родными».

Риску подвержены одинокие люди, выходцы из отдаленных регионов страны — такие обычно приезжают в крупные российские города за заработком. Такая форма встречается чаще, чем остальные.

Брак поневоле и сексуальное рабство

Женитьба поневоле и похищения невест происходят до сих пор. Эти явления также включают в варианты современного рабства. Чаще всего подобное встречается в кавказских республиках и прилегающих регионах и связано с сохранившимися обычаями и традициями.

Сексуальное же рабство связано в первую очередь с «импортом рабынь». Вербовщики пытаются расположить к себе, вызвать доверие. Они вводят в заблуждение (обещают высокооплачиваемую работу, знакомства и т. д), а после вывозят в на Ближний Восток.

Сексуальное принуждение распространяется не только взрослых, но и детей. Существует ситуации, в которых некоторые семьи «привозят» себе детей из разных приютов в других странах — у себя на родине, они делают что угодно. В последнее время международные эксперты отметили снижение числа жертв сексуального рабства в России благодаря агрессивным полицейским расследованиям и сотрудничеству России с зарубежными правоохранительными органами

Источник: Индекс глобального рабства 2018