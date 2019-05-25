Почему не разговаривать с незнакомцами - плохой совет

С детства нас учили — «не разговаривайте с незнакомцами». Однако в действительности эта модель поведения едва ли защищает ребятишек от опасности. 25 мая, в Международный день пропавших детей, altapress.ru расскажет, как защитить их от нападения.

Разговоры с незнакомцами

С экранов телевизоров и из различных брошюр мы получаем информацию о необходимости объяснить своим детям, что «нельзя разговаривать с незнакомыми», «нельзя брать от них угощения» и многое другое. Так говорили и в нашем детстве. Теперь это глубоко засело в подсознании.

Фраза эта передается от родителей к ребенку, от одного поколения к другому. Она стала своеобразной аксиомой, способом сохранить детей в безопасности. Однако, верен ли такой подход?

Фактически, мы учим детей бояться окружающих и всеми силами избегать с ними контакта. Но взрослые знают, что далеко не все встречающиеся представляют опасность. Ежедневно через нас проходят десятки незнакомцев и вряд-ли каждый желает навредить. Ребенок, ставший свидетелем вашей приятной беседы с незнакомцем, невольно задастся вопросом: «почему же учили с ними не разговаривать?».

Как обезопасить ребенка

Родители, прежде всего должны отойти от общих фраз. Разговоры с незнакомцами иногда бывают даже очень полезны. Прохожий может подсказать дорогу, время или помочь вызвать экстренную службу помощи. Об этом ребенку тоже следует знать.

Единственный способ обезопасить ребенка — как можно скорее научить его отличать хороших прохожих от плохих, пишет Пегги Дрекслер, доктор психологических наук, профессор психологии в медицинском колледже Уэйла Корнельского. Объяснить по каким признакам ребенок должен определить, что перед ним опасный человек и разговор с ним лучше прекратить. Где лучше вести беседу и на что ни в коем случае нельзя соглашаться.

Важно дать понять, что далеко не внешний вид человека определяет его доброту, отзывчивость и хорошие намерения.

Почему не стоит запрещать общение с незнакомыми

Можно подумать, что так мы учим детей безопасности, в то время как на самом деле предлагаем им игнорировать новое и неизведанное. Такими действиями мы рискуем вырастить поколение, которое боится окружающих и никогда самостоятельно не вступит в диалог с ними.

В детях важно выращивать любопытство и наблюдательность. Сделайте процесс обучения увлекательным. Рассматривайте людей на улице, рассказывайте как отделять добро от зла, помогите им выработать свое мнение. Проигрывайте определенные сценарии и обсуждайте их с детьми, пишет Шеррилл Крейзер, доктор философии, основатель и директор коалиции для детей в Денвере и автор «Безопасной детской книги». Например, спросите как бы реагировал ребенок на тот или иной вопрос от незнакомца на игровой площадке. Помогите найти правильный ответ и выработайте модель поведения.

Не скрывайте от ребенка опасность, которую таит улица. Будьте осторожными и научите этому детей. Расскажите в каких случаях и местах можно встретить недоброжелателей. Что делать в подобных ситуациях. Так вы действительно оградите ребенка от опасности. Это будет куда эффективнее установки «не разговаривать с незнакомцами».

Международный день пропавших детей

Эта дата отмечается ежегодно 25 мая и берет свое начало из Соединенных Штатов.

Еще с 2010 года там учат защищать детей от незнакомцев, рассказывают о статистике и действиях в случае подобных ЧП. Символом Дня пропавших детей стала синяя незабудка. В России эту дату отмечают с 2012 года.

По статистике, в нашей стране ежедневно пропадает в среднем 16 детей, сообщают РИА Новости.