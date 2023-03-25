26 марта
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Жизнь

Почему нужно сходить на кладбище в Феофанов день. Приметы 25 марта

Православные христиане 25 марта вспоминают преподобного Феофана Исповедника — известного византийского монаха и летописца, который жил в VIII веке. Какие запреты ввели в этот день — в материале altapress.ru.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Что категорически запрещено делать 25 марта

  • Нельзя питаться непостной едой.
  • Нельзя ссориться, спорить, держать дурные мысли.
  • Нельзя веселиться, развлекаться, устраивать шумные посиделки.
  • Нельзя залеживаться в постели.

Родительская суббота 25 марта

Православных христианам обязательно нужно посетить кладбище. то один из самых благоприятных жней для посещения захоронений.

Приметы на Феофанов день

  • Лошадь заболела — будет болеть все лето.
  • Лошадь трясет головой, закидывает ее кверху — приближающееся ненастье чувствует.
  • Лошадь в дороге фыркает — к приятной встрече.
  • Туман — к урожаю льна и овса.
  • Дождь — к урожаю ржи.
  • Вороны сидят на земле — будет потепление.
  • Много мышей — урожай окажется скудный.
  • Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.
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