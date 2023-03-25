Что категорически запрещено делать 25 марта
- Нельзя питаться непостной едой.
- Нельзя ссориться, спорить, держать дурные мысли.
- Нельзя веселиться, развлекаться, устраивать шумные посиделки.
- Нельзя залеживаться в постели.
Родительская суббота 25 марта
Православных христианам обязательно нужно посетить кладбище. то один из самых благоприятных жней для посещения захоронений.
Приметы на Феофанов день
- Лошадь заболела — будет болеть все лето.
- Лошадь трясет головой, закидывает ее кверху — приближающееся ненастье чувствует.
- Лошадь в дороге фыркает — к приятной встрече.
- Туман — к урожаю льна и овса.
- Дождь — к урожаю ржи.
- Вороны сидят на земле — будет потепление.
- Много мышей — урожай окажется скудный.
- Снег на муравейнике тает с южной стороны — лето предстоит холодное и короткое.