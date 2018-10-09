Каждый год среди индуистов принято отмечать дни Божественной матери. Что нужно знать об этом событии — в материале altapress.ru

Что такое Наваратри?

Наваратри считают одним из главных индуистских праздников. В переводе с санскрита «наваратри» — девять ночей. В течении десяти дней и девяти ночей последователи индуизма почитают женское божественное начало, Богиню Дэви.

Её часто называют Богиней Матерью. Ей поклоняются как одной их пяти основных форм Бога. При этом ночное время — более благоприятное для молитв.

Богиня Дэви предстает единым целым, но воплощается в нескольких формах: как Дурга, как Лакшми и как Сарасвати. Именно к ним обращаются индуисты во время своих молитв в дни Наваратри.

В дни Божественной Матери принято устраивать ярмарки и торжественные процессии.

Когда проходит Наваратри?

Это событие принято отмечать четыре раза в году: зимой, весной, осенью и летом. Но самым важным традиционно считается Великое Наваратри (Шарад Наваратри), которое знаменует начало зимы и нового года.

Наватари. Индуизм. СС0

Календарь Наваратри

Первые три дня индуисты обращаются к Богине Дурге. Она помогает очистить сердце от жадности, ненависти, чрезмерной гордости и других подобных качеств.

Следующие три дня принято почитать Богигю Лакшми. Она наделяет человека новыми добродетелями. Приносит материальное и духовное процветание.

Оставшиеся три ночи посвящены обретению мудрости. Её приносит Богиня Сарасвати. Она показывает потенциал, который скрыт внутри каждого.

На десятый день — кульминационный момент почитания Богини Матери. Он символизирует достижение реализации «Я» человека.

Важные даты Великого Наваратри — 2018

За началом фестиваля не закреплена общепринятая дата. Обычно её прогнозируют при помощи лунного календаря. Индивидуально для каждого региона её можно рассчитать на портале Панчанга.

В 2018 году основными датами празднества стали:

10 октября — первый день праздника, знаменует открытие фестиваля

16, 17 октября — самые благоприятные дни для поклонения Богине Матери и соблюдения обетов.

19 октября — праздник Виджая-Дашами. Этот день символизирует окончательную победу над силами зла. Завершает фестиваль