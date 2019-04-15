Почему памятник погибшим на войне фронтовикам разделил жителей алтайского села

Память о войне — то дорогое, что нас всех объединяет. Памятник павшим в 1941—1945 годах разъединил жителей села Селиверстово Волчихинского района. После капремонта памятник изменили: на нем появились списки сотен фронтовиков, умерших не во время войны, а после Победы, а фамилии трех погибших на войне исчезли. Группа жителей считает: неправильно это. Глава сельсовета говорит, что нарушений никто не нашел. В произошедшем разбирался altapress.ru.

Похоронили раньше времени

Проявить журналистское чутье посоветовала мне сотрудница алтайохранкультуры, когда я попыталась выяснить отношение ведомства к изменению памятника в селе Селиверство. Правда, на вопрос, что это означает, не ответила — замялась. Объяснила: группа недовольных жителей села кому только не жаловалась на изменение памятника. А нарушений-то нет.

Тема эта в самом деле чувствительная — любое неосторожное слово (а еще хуже — действие) может вызвать бурю волнений… Вот, казалось бы, те жители Селиверстово, кто воевали, но домой вернулись, — разве они не достойны увековечивания?

Ольга Кривенко. Скан Вести22.

Ольга Кривенко,

активистка из села Селиверстово ( Волчихинский район):

Но ведь памятник-то павшим в годы Великой Отечественной войны в 1941—1945 годах. Памятник должен соответствовать названию. У нас одна женщина сказала: отец вернулся с одной ногой, 20 лет на тракторе с костылем отработал, а вы его сюда же включили — похоронили раньше времени.

Рассказывают по-разному

Памятник погибшим на войне установили в Селиверстове в 1970-х. К 2014-му, когда в краевом бюджете нашли почти 500 тыс. рублей на его капремонт и благоустройство, он, понятно, сильно обветшал.

Объявили тендер, выиграла его фирма из Славгорода — та привела памятник в порядок, облагородила территорию. Замены старых мемориальных плит на новые смета тогда не предусматривала, так что все старые фамилии остались на месте.

Когда ремонт завершили, в октябре 2014 года, депутаты сельсовета стали обсуждать, как бы увековечить память еще и тех, кто вернулся с войны живым. Однако о том, о чем депутаты в тот момент договорились, собеседники altapress.ru рассказывают очень уж по-разному.

Решение приняли депутаты

Любовь Коряшкина. Одноклассники.

Глава сельсовета Любовь Коряшкина говорит, что именно тогда депутаты приняли решение увековечить имена фронтовиков, умерших в мирное время, на этом памятнике.

Любовь Коряшкина,

глава Селиверстовского сельсовета:

Сессия решила единогласное. Потом у нас собирали на это деньги. Стояли ящички по магазинам. Это были добровольные пожертвования. Люди давали, кто сколько мог. Фамилии мы внесли по Книге памяти 1993 года.

Приняли другое решение

Но Ольга Кривенко, которая тогда была депутатом сельсовета, хорошо помнит, что решение (как документ представительного органа) депутаты так и не приняли. Она выслала altapress.ru протокол той сессии.

Из него следует: именно Кривенко, один из нынешних борцов за приведение памятника в соответствие названию, тогда предложила сделать новые плиты с именами умерших в мирное время ветеранов. Но установить их отдельно, а не единым списком на том же обелиске.

Активистка объясняет: на той сессии депутаты сказали, что решение по памятнику они, наверное, и не вправе выносить.

Ольга Кривенко,

житель села Селиверство:

Мы тогда попросили главу сельсовета Казакова все разузнать, но он этим не занимался, а потом и ушел с глав.

«Не наши герои»

Задевает группу протестующих селиверстовцев не только общий список погибших на войне и умерших в мирное время. После установки новых плит из списка исчезли три фамилии погибших, которые были раньше, — Александра и Спиридона Кривенко и Петра Кондратова.

Глава сельсовета объясняет altapress.ru, как это случилось: оба Кривенко — НЕ жители Селиверстово. Они ушли на войну из соседнего села Пятков Лог. И на памятнике, установленном в этом селе, их фамилии есть (это правда). Из ее слов выходит: герои не наши, не селиверстовские.

А про третьего фронтовика, Петра Кондратова, главе сельсовета ничего неизвестно.

Любовь Коряшкина,

глава Селиверстовского сельсовета:

У них якобы есть похоронка, которую они нам не предоставляли. Не показывали. И он тоже не из Селиверстово.

«Не надо делить»

Похоронка на Петра Павловича Кондратова. Галина Кондратова.

Со своей стороны ее оппонент объясняет: да, Кривенко из Пяткова Лога. Но только мать их жила в Селиверстово, и похоронка пришла сюда… Опять же: 40 лет их имена были увековечены в Селиверстово. «Не ее право делить их», — говорит Ольга Кривенко.

Жители выслали altapress.ru похоронку на младшего сержанта Петра Павловича Кондратова, высланную его вдове в Селиверстово. В том, что он селиверстовский, что погиб на войне, нет сомнений. В Книгу Памяти Алтайского края (электронную) Кондратов включен, хотя и недавно. Ну и как с этим-то быть?

Маленькая , но важная «война»

Каждая из сторон считает, что именно она права в этой маленькой, но очень важной «войне». И, увы, споры, начавшиеся с единого списка фамилий односельчан-фронтовиков, ушли далеко. Активисты требовали проверить, законно ли утилизировали старые мемориальные плиты, сельсовет проверяли правоохранительные органы. Теперь вопрос о том, как их списали, рассматривает суд.

Глава сельсовета говорит, что ее проверили все инстанции, «все правоохранительные органы, какие только существуют». Никто никаких нарушений не усмотрел.

Любовь Коряшкина,

глава Селиверстовского сельсовета:

В управлении по охране объектов культурного наследия пояснили, что следят за сохранением целостности памятника, чтобы не пострадали конструктивные особенности. А увековечивание имен — исключительно наша компетенция.

Но у районной прокуратуры отношение к изменению памятника другое: объект культурного наследия «подвергся изменениям и дополнениям» в нарушение федерального Закона «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (ответ есть в редакции). И главе сельсовета внесено представление о нарушении.

Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны в 1941—1945 годах ( после капремонта). avatars.mds.yandex.net

«Никого дописывать не будем»

Видимо, выводы прокуратуры все же сдвинули неумолимую позицию главы сельсовета. Она сказала, что список погибших на войне и вернувшихся с войны все-таки разделят. Но исчезнувшие фамилии дописывают не будут.

Любовь Коряшкина,

глава Селиверстовского сельсовета:

Мы дополнительно заказываем отдельные плиты. Отдельно будут у нас списки погибших на фронте отдельно, и отдельно — односельчане, вернувшиеся с войны. Большего ничего делать мы не будем. Никого дописывать не будем. Это не наши жители.

Позиция ее оппонентов тоже твердая: Ольга Кривенко заявила, что она и группа других односельчан готовы выйти на протестную акцию, если памятник павшим в войне не приведут в соответствие названию…

А ведь если бы два-три года назад стороны просто по-человечески поговорили о судьбе памятника, о фамилиях, списках — обо всем, что их волнует, если бы протестующих выслушали, может быть, выход из конфликта и удалось бы найти?

Обсудите три варианта

Споры в селах из-за фамилий на мемориалах — не такая уж редкость. Очень уж тонкие струны души затрагивают такие вмешательства, с какими бы благими пожеланиями они ни делались.

В Ключевском районе корреспонденту altapress.ru Ивану Кузьмину рассказали: несколько лет назад не всем жителям села Северка понравилось, что в список на таком же памятнике включили фамилии не только умерших, но и живых ветеранов. До суда там, к счастью, дело не дошло, но споры шли горячие.

Мемориал в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Ветеран местного самоуправления Владимир Бокарев припомнил случай, похожий на селиверстовский.

Владимир Бокарев,

бывший глава Первомайского района:

Я работал в свое время в главой сельсовета. И у нас был подобный конфликт. Мы сделали еще один памятник — вернувшимся с победой односельчанам. И все вопросы отпали. Кто умер — в рамочке, кто не умер — просто фамилия. Это один из способов решить этот конфликт. Надо просто подумать — посмотреть один, второй, третий варианты. И выбрать тот, что лучше. Те, которые вернулись с победой, их тоже надо записать на памятнике. Пришло то время.

Алтайохранкультура: нарушений нет

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Александр Урбах подтвердил altapress.ru, что его ведомство нарушений в изменении памятника не усматривает.

При этом с этим ведомством имена на мемориальных плитах не согласовывают. В 2006 году президент своим указом (№ 37) возложил вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества на Минобороны РФ. Именно это ведомство и руководит и координирует всю работу по увековечиванию памяти погибших.

Александро Урбах. Олег Богданов

Александр Урбах,

врио начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края: