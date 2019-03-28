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Мэрия Барнаула и завод спорят в Верховном суде, кому ухаживать за памятником герою Великой Отечественной войны

Комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула (КУМС) пытается добиться признания за станкостроительным заводом права собственности на памятник Герою Советского Союза Владимиру Смирнову, установленному перед проходной предприятия. По сути, это спор о том, кто должен нести бремя по его содержанию. Завод от собственности на памятник отказывается и выиграл уже в трех инстанциях. Сейчас очередная жалоба мэрии находится на рассмотрении в Верховном суде РФ.

В станкостроительном заводе почтили память Владимира Смирнова, 2018 год.
В станкостроительном заводе почтили память Владимира Смирнова, 2018 год.
bszholding.ru

Почему его надо оформить в собственность

С памятником геройски погибшему на войне Владимиру Смирнову, установленному у проходной станкостроительного завода, проблемы начались не сегодня. Еще в 2016 году жительница города пожаловалась в прокуратуру на то, что ремонт его сделали плохо — самовольно изменили внешний вид.

Меры тогда были приняты. Но чей он, этот памятник, яснее не стало.

Между тем, еще в 2001 году его поставили на госохрану как памятник регионального значения. Депутаты, принимая постановление об этом, рекомендовали местным властям закрепить за собой все памятники о войне.

Однако бюст Смирнову в реестре муниципальной собственности Барнаула так и не появился. За ним ухаживали заводчане, но вопрос, кто обязан нести бремя его содержания, так и не нашел ответа. Памятник, как оказалось, сирота.

Памятник Герою Советского Союза Владимиру Смирнову.
Памятник Герою Советского Союза Владимиру Смирнову.
memory-map.prosv.ru

Мэрия: собственником должен быть завод

И вот теперь КУМС пытается в суде добиться признания права собственности на памятник герою за «Холдинговой компанией «Станкостроительный завод».

Ведь в 2012—2015 годах компания и заводской профсоюз добросовестно, открыто и непрерывно осуществляли правомочия собственника памятника, утверждает представитель комитета. Стало быть, признать обелиск бесхозяйным объектом комитет не может.

Причем в 2012 году участок, на котором стоит памятник, оформили в собственность фирмы «АктивХолдинг». Стало быть, ухаживали за памятником с ее разрешения.

Так что с 2017 года в силу приобретательной давности (15 лет. прим. altapress.ru) право собственности на спорный движимый объект культурного наследия возникло у «Холдинговой компании «БСЗ», утверждал представитель городского комитета.

У памятника Владимиру Смирнову.
У памятника Владимиру Смирнову.
bszholding.ru

Завод: не надо перекладывать на нас бремя содержания

Но завод забирать памятник герою в собственность отказывается. Его аргумент: исковые требования комитета — это попытка перенести на коммерческую организацию бремя содержания объекта культурного наследия.

В 1992 году, когда завод проходит приватизацию, памятник герою не включили в список приватизируемых объектов. К тому же, в 2018 году небольшой участочек земли непосредственно под памятником выделили, и его владелец от него официально отказался (отказ зарегистрирован).

Суды: доводы завода весомее

Суды трех инстанций сочли эти и другие доводы представителей завода более аргументированными, а возникновение у него права собственности на памятник в силу приобретательной давности не доказанным.

Сейчас КУМС пытается оспорить решение кассации в Верховном суде, жалоба подана 26 февраля, и, очевидно, в ближайшее время должна быть рассмотрена.

Кто такой Владимир Смирнов

Владимир Смирнов, из архива Барнаульского станкостроительного завода.
Владимир Смирнов, из архива Барнаульского станкостроительного завода.
bszholding.ru

Владимир Смирнов родился в Барнауле в 1924 году, окончил шесть классов школы № 27. Недолгое время работал на эвакуированном станкостроительном заводе токарем. Затем его призвали в армию.

Из определения арбитражного суда:

В Красную Армию призван в августе 1942 года, а 4 ноября 1943 года гвардии старший сержант Владимир Смирнов в бою у деревни Лиозно Витебской области Белоруссии закрыл своим телом амбразуру вражеского пулемета, награжден Золотой Звездой Героя посмертно.

Пожертвовав своей жизнью, Смирнов своевременно прикрыл роту от флангового огня противника, пишет Википедия.

В Барнауле его именем названа улица. Памятник перед станкостроительным заводом открыли в 1984 году, его архитектор Т. Зенкова, скульптор В. Рублев.

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