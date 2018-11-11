Почему приставы обыскивают людей в суде?

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав обязан в проводить личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы судебных приставов, и из личных вещей для обеспечения установленного порядка деятельности этих организаций. Также пристав обязан не допускать в указанные здания лиц, если при них обнаружилось оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства