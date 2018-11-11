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Почему приставы обыскивают людей в суде?

Альбина из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Недавно была в суде свидетелем, и меня на входе обыскали. Заставили даже карманы в сумке выворачивать! На мои вопросы, на каком основании они это делают, ответили: „Так положено“. Разве они имеют право обыскивать?»

Женская сумка.
Женская сумка.
СС0

В УФССП по Алтайскому краю сообщили:

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав обязан в проводить личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы судебных приставов, и из личных вещей для обеспечения установленного порядка деятельности этих организаций. Также пристав обязан не допускать в указанные здания лиц, если при них обнаружилось оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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