Почему россияне увольняются. Результаты опроса

2 На кого приходится наибольший процент увольнений?

Опрошенные отметили, что чаще расторгают контракты с линейным персоналом — так происходит в 42% случаев. Также нередко увольняют менеджеров.

Реже всего руководителей. В этом случае процент отставок — всего 3.