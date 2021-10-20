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Жизнь

Почему россияне увольняются. Результаты опроса

Главные причины увольнения россиян выявили по результатам исследования сервисов «Работа.ру» и «СберСтрахование» — оно проходило в форме опроса. Об этом пишет «РБК». Рассказываем, из-за чего жители страны чаще всего покидают «насиженные» должности.

Увольнение.
Увольнение.
Pixabay.com
1 «Напряженка» с коллегами и личная неприязнь

В опросе поучаствовали больше 1 тыс. представителей российских компаний. Выяснилось, что чаще всего сотрудников увольняют из-за:

  • работодателей — за этот вариант проголосовали 45% респондентов;
  • напряженных отношений с коллегами — этот ответ выбрали 36% опрошенных;
  • опозданий, болезней и «отпрашиваний» — так ответили 32% представителей организаций.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Кроме того, 29% участников исследования заявили: договор с работником могут расторгнуть из-за того, что тот часто отвлекается. Еще 27% выбрали вариант «подчиненный недоступен в рабочее время».

2 На кого приходится наибольший процент увольнений?

Опрошенные отметили, что чаще расторгают контракты с линейным персоналом — так происходит в 42% случаев. Также нередко увольняют менеджеров.

Реже всего руководителей. В этом случае процент отставок — всего 3.

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