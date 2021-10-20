Почему россияне увольняются. Результаты опроса

В опросе поучаствовали больше 1 тыс. представителей российских компаний. Выяснилось, что чаще всего сотрудников увольняют из-за:
- работодателей — за этот вариант проголосовали 45% респондентов;
- напряженных отношений с коллегами — этот ответ выбрали 36% опрошенных;
- опозданий, болезней и «отпрашиваний» — так ответили 32% представителей организаций.
Кроме того, 29% участников исследования заявили: договор с работником могут расторгнуть из-за того, что тот часто отвлекается. Еще 27% выбрали вариант «подчиненный недоступен в рабочее время».
Опрошенные отметили, что чаще расторгают контракты с линейным персоналом — так происходит в 42% случаев. Также нередко увольняют менеджеров.
Реже всего руководителей. В этом случае процент отставок — всего 3.