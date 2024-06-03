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Жизнь

Почему сибиряков в мае настигли холода рассказали синоптики

В мае 2024 года в Сибири были зафиксированы одни из самых низких температур за все время метеорологических наблюдений. Atas.info приводит слова начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик.

Как отметила специалист, Западная Сибирь оказалась в зоне действия неблагоприятных факторов, что привело к аномально холодной погоде в мае.

В Западной Сибири преобладает арктический воздух, в то время как на западе, востоке и юге России господствуют теплые воздушные массы.

На Урале и Дальнем Востоке образовалась атмосферная «гора» высотой пять км, которая не позволяет теплому воздуху из европейской части России и районов Атлантики пройти дальше. Воздух из районов Арктики, напротив, свободно стекает по Западно-Сибирской низменности. Это явление называется «формированием блокирующих гребней».

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