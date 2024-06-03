Почему сибиряков в мае настигли холода рассказали синоптики

Как отметила специалист, Западная Сибирь оказалась в зоне действия неблагоприятных факторов, что привело к аномально холодной погоде в мае.
В Западной Сибири преобладает арктический воздух, в то время как на западе, востоке и юге России господствуют теплые воздушные массы.
На Урале и Дальнем Востоке образовалась атмосферная «гора» высотой пять км, которая не позволяет теплому воздуху из европейской части России и районов Атлантики пройти дальше. Воздух из районов Арктики, напротив, свободно стекает по Западно-Сибирской низменности. Это явление называется «формированием блокирующих гребней».
Ранее сообщалось, как правильно ухаживать за кожей в жару и почему это важно.
Самое важное - в нашем Telegram-канале