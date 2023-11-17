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Жизнь

Почему следует остаться дома в Еремин день - приметы и традиции 17 ноября

На Руси 17 ноября прозвали Ереминым днем. Православная церковь почитает память святых священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Еремея – учеников и последователей апостола Павла.

Жилье. Окно жилого дома.
Жилье. Окно жилого дома.
pixabay.com.

Традиции Еремина дня

В середине ноября погода становилась все хуже и часто в этот день было ненастно. Потому 17 ноября сидели дома.

Также предки верили, за порогом гуляет нечистая сила, которую нельзя впускать в жилище. Иначе она украдет огонь и застудит дом.

Потому люди и говорили: "Ерема — сиди дома".

Дел в доме хватало. Женщины готовили еду на большую семью, топили печь, убирались. А девушки собирались за рукоделием — пряли или ткали.

Что нельзя делать 17 ноября?

  • Нельзя ничего выносить из дома — иначе могут сглазить.
  • Не стоит давать взаймы — можно навлечь несчастье.
  • Не рекомендуется играть в этот день свадьбы, а также судиться — постигнет неудача.
  • Нельзя без причины выходить из дома — а то случится беда.
  • Запрещено открывать окна — нечистая сила в дом проберется.
Открытое окно.
Открытое окно.
СС0

Приметы Еремина дня

  • Туман – к оттепели.
  • Иней на деревьях и траве – к холодам.
  • Утки остаются на зимовку – к мягкой зиме.
  • Заря вечером зелёная – к ясной погоде.
  • Вдали лес почернел – жди оттепели.
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