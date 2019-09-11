Почему спорткомплексу «Темп» в Барнауле до сих пор не разрешают проводить концерты

2 Когда с «Темпа» могут снять ограничения?

Судебные разбирательства по спорткомплексу длятся с конца июня. 28 августа Железнодорожный суд Барнаула принял решение о рассмотрении дела сначала. По словам Владимира Дондукова, до 13 сентября органы пожарной безопасности должны проверить, все ли предписания выполнены и предоставить документы по этому поводу в суд.

Если судья решит, что с объектом все в порядке, ограничения будут сняты, концерты разрешат. Если же нет — запрет на их проведение продолжит действовать. Заседание пройдет 18 сентября, за два дня до «Дискотеки Союз».