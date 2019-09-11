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Почему спорткомплексу «Темп» в Барнауле до сих пор не разрешают проводить концерты

20 сентября в здании спортивного клуба «Темп» должен пройти концерт «Дискотека Союз», перенесенный с июня из-за нарушения противопожарных норм. Между тем точно не ясно, сможет ли объект его принять, учитывая, что введенные судом ограничения до сих пор не сняты. Что этому мешает и какова в этом отношении позиция прокуратуры, читайте в нашем разборе.

Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Футбольный манеж "Темп" в Барнауле
Анна Зайкова
1 Из-за чего был введен запрет на концертную деятельность?

Причин было две. Суд принял во внимание, что объект является футбольным манежем и по своему назначению он может проводить только спортивные мероприятия. Это было выявлено в результате проведенной проверки. Во-вторых, были обнаружены нарушения пожарной безопасности. В частности, у проверяющих возникли претензии к покрытию футбольного газона и к отсутствию автоматической системы пожаротушения, сообщили в прокуратуре.

Владимир Дондуков,
прокурор Индустриального района Барнаула:

Мы были вынуждены обратиться в суд, который принял обеспечительные меры в виде ограничения на проведение массовых развлекательных мероприятий в манеже «Темп». Понимаем, что это вызвало неудобства для многих людей, но безопасность граждан превыше всего.

2 Когда с «Темпа» могут снять ограничения?

Судебные разбирательства по спорткомплексу длятся с конца июня. 28 августа Железнодорожный суд Барнаула принял решение о рассмотрении дела сначала. По словам Владимира Дондукова, до 13 сентября органы пожарной безопасности должны проверить, все ли предписания выполнены и предоставить документы по этому поводу в суд.

Если судья решит, что с объектом все в порядке, ограничения будут сняты, концерты разрешат. Если же нет — запрет на их проведение продолжит действовать. Заседание пройдет 18 сентября, за два дня до «Дискотеки Союз».

Футбольный манеж &quot;Темп&quot; в Барнауле
Футбольный манеж «Темп» в Барнауле
Анна Зайкова
3 Что по этому поводу говорят в «Темпе»?

На сайте клуба «Темп» говорится, что уже получено положительное заключение экспертизы, согласно которому объект теперь является не футбольным манежем, а «спортивно-зрелищным зданием с концертными и выставочными залами».

«Предъявленные требования к СК „Темп“ о несоответствии функционального назначения здания устранены», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Павел Николаев, генеральный директор СК «Темп», сообщал altapress.ru о том, что было закуплено специальное напольное покрытие. Им в период проведения концертов будет закрываться футбольное поле. Таким образом «Темп» исполняет предписание пожарных служб.

Футбольный манеж &quot;Темп&quot; в Барнауле
Футбольный манеж «Темп» в Барнауле
Анна Зайкова

«У нас имеется 6 эвакуационных выходов, ведущих прямо на улицу. Ни один спортивный объект в крае и даже Сибири не является таким безопасным. Угрозы жизни наших посетителей точно нет», — рассказывал в июне Павел Николаев.

4 Почему вновь перенесли «Дискотеку Союз»?

10 сентября стало известно, что дата «Дискотеки» вновь сдвинулась. Теперь выступление звезд 80−90-тых решено провести в один день — 20 сентября. 21 числа концерта не будет. В компании «Городские зрелищные кассы», которая занимается реализацией билетов, на вопрос почему отменили второй день выступления, ответили, что «так решили организаторы».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
www.instagram.com/buzova86
5 Приедет ли в Барнаул Бузова?

Дата выступления одиозной певицы в «Темпе» остается без изменения. В Барнауле она даст концерт 3 октября. Стоимость билетов на танцполе начинается от 1,5 тыс. рублей, на зрительских трибунах она доходит до 3 тыс.

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