21 февраля
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Жизнь

Почему стоит обратить внимание на погоду в день святого Захария — приметы на 21 февраля

21 февраля по народному календарю чтят память пророка Захария Серповидца, из числа двенадцати так называемых меньших пророков.

Зима.
Зима.
СС0

Традиции Захария Серповидца

С этого дня начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле.

Верующие стараются соблюдать однодневный пост. Христиане не едят молочные продукты, любые виды мяса и яйца. Работникам сельского хозяйства рекомендуют помолиться о хорошем урожае.

В этот день хорошо решать свои личные дела. День благоприятен для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы. Если вы будете заниматься романтической частью жизни, то у вас все получится.

Наши предки в этот день точили серпы и окропляли их святой водой. Считается, что так урожай будет богаче. Городским жителям рекомендуется заточить ножи на счастье.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Приметы 21 февраля

  • Прогремел первый гром и сильный ветер — к холодной весне.
  • Морозы ударили — скоро весна наступит.
  • Птицы в снегу купаются — к оттепели.
  • Собака лает — жди буран.
  • Дым из трубы по земле стелется — к сильному снегопаду.
  • Птицы галдят — погода резко изменится.
  • Кошка клубком сворачивается — к морозам.
  • Небо синее — тепло придет, светлое — к морозу, потемнело — к вьюге.
Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

Запреты 21 февраля

  • Поход к врачу сегодня стоит отложить, если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.
  • Старайтесь не испытывать негативные эмоции. Или не показывайте их, иначе они вернуться к вам бумерангом. Старайтесь думать и делать только хорошее и от души.
  • Запрещается работать с топором или пилой — в противном случае можно пораниться. Запрещается мести пол, иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие. В этот день представительницам слабого пола нельзя долго смотреть на себя в зеркало, иначе можно проглядеть в нем всю красоту.
  • Не рекомендуется планировать важные дела на этот день, особенно, если они связаны с деньгами. Вас могут обмануть или обокрасть. В этот день лучше не ходить на рыбалку, ведь клева не будет. Не рассказывайте свои сны до полудня, даже если они приятные и светлые — беда может произойти.

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